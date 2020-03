Schwetaer Kita unter Quarantäne: Droht Eltern Lohnausfall?

Mügeln/Schweta

Am Donnerstag wurde ein möglicher Corona-Verdachtsfall in der Kindertagesstätte „Grashüpfer“ bekannt. Der Betrieb in beiden Häusern ist daher eingestellt: „Die Kita ist jetzt geschlossen“, bestätigte Bürgermeister Johannes Ecke (Freie Wähler) auf Anfrage.

Dadurch befinden sich die Kinder und auch die Erzieher, die dort noch in der Notversorgung waren, nun in Quarantäne. Diese sei eine reine Vorsichtsmaßnahme, erklärt Ecke, um eine Infektionskette – wenn es sie gab – zu unterbrechen.

Kinder und Erzieher in häuslicher Quarantäne

Wie zuvor berichtet, betrifft die Quarantäne die Erstkontakte, die Menschen also, die mit der möglicherweise infizierten Person zusammen in der Kita waren.

„Die Kinder und Erzieher sind alle zu Hause und sollten die Wohnung oder das Grundstück nicht verlassen.“ Menschen, die mit diesen wiederum Kontakt hatten, steht es – solange sich der Verdachtsfall nicht bestätigt hat – bislang frei, sich freiwillig in Quarantäne zu begeben.

Eltern werden freigestellt

Doch wie geht es für die Eltern nun weiter, deren Kinder die Quarantäne betrifft? Das Gesundheitsamt informiere diese: Zunächst mündlich und danach mit einer schriftlichen Erklärung, die dann dem jeweiligen Arbeitgeber vorgelegt werden kann.

„Die Erklärung dieser häuslichen Quarantäne beinhaltet, dass sie auf ihre Kinder aufpassen müssen“, beschreibt Ecke. Ähnlich wie ein Krankenschein gelte diese als Freistellung. „Damit kriegen sie eine Lohnfortzahlung und die Arbeitgeber bekommen das am Ende erstattet. Sodass dort niemand in ein Loch fällt.“

Keine zentrale Notbetreuung in Mügeln

Bislang gebe es noch überhaupt keine Anzeichen, das jemand sich angesteckt habe, das sei die beruhigende Seite. Derweil laufe die Notbetreuung für die Kinder, deren Eltern in der kritischen Infrastruktur arbeiten, in den anderen Einrichtungen weiter.

Der Verdachtsfall in Schweta zeigt, dass die dezentrale Strategie der Stadt greift:„Es bleiben alle Kitas offen und – soweit möglich – von einander getrennt.“ Die Kindergruppen seien eher klein gehalten, so Ecke, um die Ansteckungsgefahr untereinander zu minimieren.

„Wir hätten auch sagen können, dass wir die 20 Kinder, die wir insgesamt haben, zusammen in eine Einrichtung stecken.“ Trete dann ein Verdachtsfall ein, müssten alle nach Hause und nichts sei gewonnen.

