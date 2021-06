Schwetaer Schüler erschließen Land für einen Schulgarten

Schweta

Es sieht fast aus wie immer: Ein Teil der Wiese auf dem Kirchengrundstück gegenüber der Apfelbaumschule ist gemäht. Aber dieses Stück ist vom Rest mit einem Maschenzaun abgetrennt und auf diesem Teil steht ein alter Bauwagen. Ein Schild am provisorischen Zaun zur Straße gibt Auskunft über das Projekt: Hier entsteht der neue Schulgarten der evangelischen Grundschule.

Erste Handgriffe der Drittklässler

Die Schüler der Klassenstufe 3 waren in dieser Woche die ersten, die beim Gestalten des neuen Schulgartens mit Hand anlegen durften. Spaten, Schaufeln oder Hacken waren dabei allerdings noch nicht gefragt. Ulrike Heinze trug mit mit den Mädchen und Jungen einen Hammer, Holzpflöcke und Maßbänder auf das Stück Land, das bisher eine Weide war.

Einfache Rechenaufgaben

Bei dieser ersten Schulstunde auf diesem rund 1500 Quadratmeter großen Areal ging es kaum um Blumen, Pflanzen und Gemüse, sondern um gar nicht so einfache Rechenaufgaben. Wie lang muss die Fläche für die Beete werden, wenn jede Klasse ein fünf Meter breites bekommen soll? Was einen Hobbyhandwerker in den Wahnsinn treiben würde, sicherte hier, dass alle eine Aufgabe hatten. Mit Maßbändern ausgerüstet, konnte jeder immer wieder seinen Meter anlegen, um die Gesamtbreite festzustellen und den Abstand der Beete zum Zaun zu kontrollieren.

Kinder sollen mitgestalten

„Wir wollen den Kindern nicht Fertiges vorsetzen“, betont Ulrike Heinze. Ja, die Lehrerinnen und Lehrer hätten eine Idee entworfen, wie der Schulgarten gestaltet werden solle. Aber selbst den Zaunbau sollen die Schüler übernehmen – natürlich unter Anleitung. Das habe beim Zaun am Pausenhof gut funktioniert. „Der Weg ist das Ziel“, betont Ulrike Heinze, die eigentlich nicht einmal von Beeten sprechen möchte, sondern lieber von Flächen, auf denen die Kinder experimentieren sollen und dabei zum Beispiel entdecken, welche Pflanzen welche Standorte bevorzugen oder wie Permakultur funktioniert. „Da sind wir doch längst aus der Schule raus“, stellt ein Drittklässler bei der Diskussion darüber fest, wie lange es wohl dauern werde, bis hier Kräuter wachsen und Blumen blühen werden oder die noch zu pflanzenden Bäume eine stattliche Höhe erreicht haben werden. Das ist aber für ihn nicht schlimm. Dann würden das eben andere „Apfelbaum“-Schüler erleben.

Umweltgerechtes Handeln

„Umweltgerechtes Handeln spielt bereits jetzt in unseren Werkstattwochen eine wichtige Rolle“, erklärt Schulleiterin Maria Beck. In Sachkunde, den Ganztagesangeboten und weiteren Projekten könne man dieses Thema noch umfassender behandeln. Und nein, es besteht kein Druck, hier möglichst viel Kohlrabi oder Schnittlauch für die Schulküche zu ernten. Bodenbeschaffenheit und Photosynthese seien beispielsweise Stoff der 4. Klasse. Das könne man in einem Schulgarten erleben und damit auch besser verstehen. „Neben dem Vermitteln von Wissen über den Einfluss von Sonne, Wasser und Boden auf die Pflanzen wollen wir hier das Verantwortungsbewusstsein der Kinder schulen“, betont sie.

Blühwiese für Insekten

Außer den Beeten soll es auch eine Blühwiese geben, auf denen die „Apfelbaum“-Schüler Insekten sowie Schmetterlinge und in deren Gefolge Vögel entdecken können werden. Selbstverständlich werden im Schulgarten mehrere Komposthaufen angelegt, um das Verrosten pflanzlicher Substanzen zu beobachten und mit dem Substrat den Boden zu verbessern. Bisher besteht der Schulgarten aus mehreren Hochbeeten direkt am Schulhaus, auf die nur wenig Sonne fällt. Nicht gerade ein Reich für große Entdeckungen, wie Ulrike Heinze meint.

Fläche wurde von Kirche gepachtet

„Seit rund eineinhalb Jahren beschäftigt uns das Projekt eines ‚richtigen‘ Schulgartens“, erklärt Maria Beck. Dafür hatte man die Fläche an der Turnhalle ins Auge gefasst, die aber als Pausenhof benötigt werde. Richtig Fahrt aufgenommen habe das Vorhaben, als Ulrike Heinze im Januar mit der Pächterin des Kirchenlandes gesprochen habe. Bei der Nachbarin, deren Kinder hier zur Schule gingen, habe man mit diesem Ansinnen offene Tore eingerannt. Sie habe dort früher Schafe und Pferde weiden lassen, aber die Fläche sei ihr insgesamt zu groß. Deshalb verpachte sie gern einen Teil der Fläche an die Schule.

Nachdem das Projekt alle zuständigen Stellen – auch in der Kirche – passiert habe, wurde in der vorigen Woche das Gras gemäht und der provisorische Zaun gesetzt. Die Firma Sachsenobst gab den alten Bauwagen für einen symbolischen Preis an die Schule ab. Bei dessen Umgestaltung sollen die Schüler mitwirken. Er soll künftig als Geräteschuppen dienen und Platz für einen kleinen Raum bieten, in dem die Kinder die schriftlichen Arbeiten zu ihren Schulgarten-Projekten erledigen können.

Von Axel Kaminski