Schwierige Jagdsaison in Wermsdorf und Dahlen mit gutem Ergebnis

Die Schonzeit für Reh- und Rotwild hat begonnen und damit ist die Zeit der großen Jagden in Dahlener Heide und Wermsdorfer Wald vorbei. Zum Abschluss der Saison ziehen die zuständigen Forstbezirke Bilanz. Dabei wird deutlich: Auch hier bleibt die Pandemie nicht ohne Folgen, denn es gab insgesamt weniger Jagden – allerdings nicht zwangsläufig weniger erlegtes Wild.

Mehr Rehwild erlegt

Im Wermsdorfer Wald liegt Gesamtstrecke des Jagdjahres 2020/21 sogar über der des Vorjahres, vor allem der Anteil an Rehwild ist von 230 auf 286 Stück gestiegen. Nun müsse man auch im kommenden Jagdjahr dranbleiben, um übermäßige Wildschäden zu verhindern, betont Andreas Padberg, Leiter des Forstbezirkes Leipzig, zu dem der Wermsdorfer Wald gehört.

Effektive Jagdmethode

Mittel der Wahl ist dabei die Bewegungsjagd. Auf diese Form setzt man auch im Forstbezirk Taura, der die Dübener und Dahlener Heide umfasst. „Die Bewegungsjagden sind für uns ein effektives und tierschutzgerechtes Mittel, um Wildbestände angemessen zu regulieren“, beschreibt Forstbezirksleiter Jan Glock. Dabei werde das Wild durch Hundeeinsatz und Jagdhelfer schonend in Bewegung versetzt.

Schutz vor Wildschäden

So könne es durch strategisch platzierte Jäger genau beurteilt und tierschutzgerecht erlegt werden. Für die Jagd gelten feste Vorgaben, und diese sei eine wichtige gesetzliche Aufgabe. „Um Wälder vor übermäßigen Wildschäden zu schützen und gesunde Wildbestände zu erhalten, müssen insbesondere Schalenwildarten wie Rot- und Rehwild bejagt werden“, erläutert Jan Glock.

An ausgewählten Tagen auf Jagd

Dabei müsse man die Entwicklung klimastabiler Mischwälder und die Wiederbewaldung nach den massiven Waldschäden der vergangenen Jahre gewährleisten. Um die Wildtiere durch ständige Jagd nicht anhaltend aufzuschrecken, setzt man im Sachsenforst auf großflächige Jagden, die an wenigen Tagen durchgeführt werden.

Infektionsschutz hatte Vorrang

Bestimmendes Thema war dabei die Corona-Pandemie. „Der Infektionsschutz genoss absoluten Vorrang“, betont Andreas Padberg. „Nur wo die abgestimmten Hygienekonzepte umgesetzt werden konnten, wurden die Jagden auch durchgeführt.“ Schon vorher stand fest, dass es kein Zusammenkommen der Teilnehmer zur Brauchtumspflege, kein Jagdhornblasen oder die Übergabe der Brüche an erfolgreiche Jäger geben wird.

Einen Tag mehr im Wermsdorfer Wald

Erstmals fanden im Wermsdorfer Wald an drei Tagen Jagden statt, einen Tag mehr als sonst, von Osten nach Westen in den Revieren Collm, Wermsdorf und Horstsee, so Forstdirektor Andreas Padberg. Durch Unterstützung des Landkreises Nordsachsen konnten diese Saison mehr öffentliche Straßen, die durch den Wald führen, gesperrt oder eine Geschwindigkeitsbegrenzung ausgeschildert werden. Deshalb habe man Jagdhunde in diesen Bereichen effektiv einsetzen können, ohne Unfälle zu riskieren.

Bis zu 50 Stöberhunde

Auch wenn man nicht alles planmäßig umsetzen konnte und der Organisationsaufwand erheblich höher war, habe sich diese Herangehensweise nach erster Einschätzung bewährt, meint Padberg. So waren weniger Jäger pro Tag unterwegs, weil kleinere Flächen – diese aber intensiv – bejagt wurden. Jagdhunde konnten konzentrierter eingesetzt werden. Täglich waren 40 bis 50 Stöberhunde im Einsatz, zusätzlich rund zehn Schweißhunde, wenn Nachsuchen nötig wurde. Und nicht zuletzt habe sich die Strecke samt nötiger Arbeiten gleichmäßig auf drei Tage verteilt, pro Tag wurden rund 70 Stück Schalenwild erlegt.

Afrikanische Schweinepest sorgt für Druck

Das Corona-Virus ist nicht das einzige, dass den Jägern Sorgen macht, denn sie haben es seit einiger Zeit mit der Afrikanischen Schweinepest (ASP) zu tun und stehen unter Druck, deren Ausbreitung zu verhindern. „Wie beim Corona-Virus müssen auch bei der ASP Kontakte reduziert werden – nur eben zwischen Wildschweinen“, so Jan Glock vom Forstbezirk Taura. „Darum haben wir die Bejagung des Schwarzwildes in den vergangenen Jahren erheblich intensiviert.“ Die Bewegungsjagden würden dabei eine entscheidende Rolle spielen und auch wenn die Saison jetzt beendet ist, werden Wildschweine auch weiter bei der Einzeljagd erlegt.

Noch zwei Monate Jagd auf Schwarzwild

Ein Blick auf das Jagdergebnis zeige, dass es wichtig war, auch unter Corona-Bedingungen die Drückjagd durchzuführen, unterstreicht sein Kollege Andreas Padberg: 200 Stück Wild wurden im Wermsdorfer Wald auf den drei Drückjagdtagen erleg. Die Schwarzwildstrecke liege mit aktuell 118 Sauen noch etwas unter dem Ergebnis des vergangenen Jagdjahres (141 Stück), werde aber in den noch zwei Monaten, in denen weiter Schwarzwild gejagt wird, das Vorjahresniveau mindestens erreichen.

Wildbret auf Bestellung für die heimische Küche

„Unter den schwierigen Rahmenbedingungen eine sehr gute Leistung, für die ich mich schon jetzt bei meinem Team und den vielen Jagdgästen und Helfern bedanke“, freut sich der Forstdirektor.

Auch wenn der Verkauf ab Strecke diese Saison nicht gestattet war, kommen Hobbyköche dennoch an Wildbret. Aktuell ist noch Schwarzwild verfügbar, ab April sind dann wieder Bestellungen für andere Wildarten möglich.

Bestellungen über Forstbezirk Leipzig, Tel. 0341 860800 und Forstbezirk Taura, Tel. 034221 54190

