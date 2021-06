Schwitzen erlaubt – Erste Gäste im Oschatzer Saunadorf

Oschatz

Auf diesen Moment hatte Gerhard Oehmichen aus Oschatz viele Monate warten müssen. Gestern betrat er, fröhlich grüßend, das Oschatz Platsch um als erster in der Sauna zu schwitzen. Mit ihm waren noch weitere drei Herren zum Saunaauftakt gekommen.

Gerhard Oehmichen, der eigentlich jetzt auch in der Sonne sitzen könnte, wollte als Stammgast aber nicht auf die Wiedereröffnung verzichten. „Ich war im November das letzte Mal in der Sauna, wenige Tage bevor die Einrichtung geschlossen werden musste“, erzählt der Oschatzer. Dabei hat er den gesamten Winter über den Ausflug in die geliebte Sauna vermisst. „Oschatz hat so eine schöne Saunalandschaft, die Leute kommen aus den Nachbarstädten, weil es so schön ist und ich bin auch sehr gern hier, habe sogar eine Dauerkarte und bin gespannt, ob die noch gültig ist“, sagt er. War sie dann auch.

Wieder für Gäste da

Claudia Werner, Pressesprecherin der Oschatzer Freizeitstätten, freut sich ebenfalls über die Rückkehr der Stammgäste. „Mit der neuen sächsischen Corona-Schutz-Verordnung, die ab diesem Montag gilt, können wir neben dem bereits geöffneten Freibad und Wellnessbereich auch unser Saunadorf, die Schwimmhalle, das Restaurant und die Kegelbahn wieder ans Netz nehmen. Wir freuen uns riesig, endlich wieder voll umfänglich für unsere Gäste da zu sein“, meint sie.

Nachweise erforderlich

Im Saunadorf sowie bei Hamam-Behandlungen ist der Zutritt nur für Personen mit einem tagesaktuellen negativen Corona-Test oder Nachweis eines vollständigen Impfschutzes gegen SARS-CoV-2 oder einer ärztlichen Bescheinigung einer überstandenen SARS-CoV-2-Infektion gestattet. Der Nachweis muss unaufgefordert mit entsprechendem Ausweisdokument an der Kasse vorgezeigt werden. Die Testpflicht gilt für alle Gäste ab sechs Jahren. „Wir akzeptieren auch Testnachweise aus Schulen oder firmeninternen Testungen“, informiert Claudia Werner zum Nachweis.

Von Hagen Rösner