Sechs Bewerber für drei Kirchenvorstände in Oschatz

Oschatz

Seit Anfang des Jahres ist die Kirchenstruktur in der Region Oschatz eine völlig andere. Mit der Bildung der neuen Groß-Gemeinde Oschatzer Land erstreckt sich das Konstrukt nun in der Nord-Süd-Ausrichtung von Ochsensaal bis Kiebitz und in der West-Ost-Ausrichtung von Wermsdorf bis Canitz.

Wahl auf der Tagesordnung

Erstmals steht nun in der neuen Kirchgemeinde eine Wahl auf der Tagesordnung. „Am 13. September findet in der sächsischen Landeskirche die Wahl der Kirchenvorstände für sechs Jahre statt“, informiert Pfarrer Christof Jochem, der die Kirchgemeinde Oschatzer Land leitet. Hier werden 13 Frauen und Männer als Kirchvorsteher in neun Stimmbezirken gewählt. Die Stimmbezirke entsprechen den ehemaligen Kirchgemeindeverbindungen Schmannewitz, Dahlen, Cavertitz, Liebschützberg, Oschatz, Naundorf, Sornzig, Mügeln, und Wermsdorf.

Anzeige

Sechs Bewerber für drei Posten

Im Stimmbezirk Oschatz werden drei Kirchvorsteher gewählt. Zur Wahl treten Katja Dorschel, Christiane Leuteritz, Melanie Müller-Leuteritz, Friedemann Schmidt, Hermann Stuhr und Grit Wetzig an.

Weitere LVZ+ Artikel

Die Kandidaten haben sich am vergangenen Sonntag im Gottesdienst in der St. Aegidien-Kirche vorgestellt.

Einführung des Kirchenvorstandes am 1. Advent

Und so geht es nach der Wahl weiter: Die insgesamt 13 gewählten Kirchvorsteher berufen zusammen mit den aktuell fünf Pfarrern noch drei weitere Personen zu Kirchvorstehern. Die Einführung des Kirchenvorstandes findet am 1. Advent statt.

Von Frank Hörügel