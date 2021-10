Sechs Wehren, ein Großeinsatz: Wermsdorfer üben gemeinsam im Schlosspark

Wermsdorf

Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr von Mahlis bekommen in dieser Woche ein Sonderlob. Sie absolvierten am vergangenen Dienstag gleich zwei Einsatzübungen. Die erste Übung am Morgen und dann am späten Nachmittag noch einmal eine große Übung gemeinsam mit den anderen Wehren der Gemeinde Wermsdorf.

Mit dieser Leiter sollen die Personen gerettet werden. Quelle: Hagen Rösner

„Wir wollen das Zusammenspiel unserer Feuerwehren bei einem Einsatz üben, gleichzeitig wollen wir schauen, ob die Alarmierung über den Pieper und die App gut funktioniert und auch schauen, ob die Ausrückzeiten eingehalten werden können“, sagt die Wermsdorfer Hauptamtsleiterin Katja Hannß. Sie, der Gemeindewehrleiter und Malkwitzer Wehrleiter Lutz Frenzel sowie der ehemalige Wermsdorfer Wehrleiter Carsten Köhler waren in die Großübung eingeweiht, hatten sich als Beobachter auf dem Gelände von Schloss Hubertusburg postiert, um das Anrücken der Einsatzkräfte zu verfolgen. Einsatzort war das Haus 127, die ehemalige geschlossene Psychiatrie, die heute leer steht.

Das Einsatzszenario auf dem Gelände sah so aus: Bei einer Party in einem Gebäude bricht ein Feuer aus. Die Feuerwehr wird alarmiert. Die Kameraden und Kameradinnen müssen sich einen Überblick über die Situation verschaffen, die Brandbekämpfung einleiten und gleichzeitig mehrere Personen im Gebäude auffinden.

Zahlreiche Zuschauer verfolgten die Übung. Quelle: Hagen Rösner

Nach der Übung gab es eine Auswertung. „Insgesamt waren 59 Kameradinnen und Kameraden aus allen Wehren der Gemeinde beteiligt. Im Allgemeinen waren wir alle mit dem Einsatz zufrieden“, fasst die Wermsdorfer Hauptamtsleiterin zusammen. Trotzdem haben die Beteiligten Hausaufgaben aus dem Einsatz mitgenommen. „Es wäre gut gewesen, wenn wir noch mindestens einen Atemschutzgeräteträger mehr gehabt hätten“, nennt Katja Hannß ein Beispiel. Auch die Zahl der Beobachter wird bei der nächsten Übung größer sein. „Zwei Beobachter sind einfach zu wenig, wenn es darum geht, zu schauen, was auf dem Gelände abläuft, was in den Bereitstellungsräumen los ist oder wie der Funkverkehr unter den Wehren abgewickelt wird“, beschreibt Katja Hannß.

Feuerwehraufgebot im Schlosspark. Quelle: Hagen Rösner

Und eines war am Ende des Übungseinsatzes am Dienstagabend klar: Im kommenden Jahr wird es wieder eine gemeinsame Übung der Wermsdorfer Feuerwehren geben.

Von Hagen Rösner