Oschatz

Wenn ein Benefizkonzert damit beginnt, dass zunächst noch weitere Stuhlreihen aufgestellt werden müssen, ist das vielversprechend. Das war am Sonntag in der Oschatzer Klosterkirche der Fall, wohin der Förderverein Hospizarbeit Nordsachsen eingeladen hatte. Obwohl mitten in der Urlaubszeit drängten sich schon bald Musikfreunde, um den Auftritt der drei litauischen Pianisten Veronika Vitaite, Aleksandra Zvirblyte und Paulius Andersson zu verfolgen. Alle drei für sich sind schon preisgekrönte Künstler, die jedoch auch gemeinsam an den Tasten ihr Publikum begeistern.

Erlös für Hospizarbeit

Den Kontakt dafür hatte Irena Renata Budryte-Kummer vermittelt. Die in Dresden lebende Organistin gab selbst bereits auf Einladung des Vereins Benefizkonzerte und gewann jetzt die befreundeten Musiker für den Auftritt in Oschatz. „Das ist ein ganz großer Glücksfall und beschert uns einen beeindruckenden Klaviernachmittag“, freute sich Christa Sirrenberg vom Förderverein. Mit dem Erlös werde die Hospizarbeit im Landkreis weiter unterstützt. Ziel sei, dass Menschen am Ende ihres Lebens eine würdige Begleitung erfahren.

Christa Sirrenberg (2.v.r.) vom Förderverein stellt den Konzertbesuchern die Pianisten Veronika Vitaite (r.), Paulius Andersson und Aleksandra Zvirblyte (v.l.) vor. Quelle: Jana Brechlin

Das haben am Sonntag über 120 Zuhörer in der Klosterkirche bereitwillig unterstützt. Zuvor gab es stehende Ovationen für Musiker, die Stücke von Chopin, Dvorak, Debussy oder Rachmaninow spielten. Die Künstler ihrerseits lobten die Oschatzer als ein sehr kundiges Publikum. Krönender Abschluss des Konzerts war eine sechshändig vorgetragene Hommage an Strawinsky, Prokofjew und Schostakowitsch, der anhaltender und donnernder Beifall folgte.

Von Jana Brechlin