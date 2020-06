Oschatz

Zu einem Verkehrsunfall am Donnerstag in Oschatz, bei dem ein sechsjähriges Mädchen verletzt wurde, sucht die Polizei Zeugen. Ersten Ermittlungen zufolge kam es zwischen 13 und 14 Uhr in der Blomberger Straße/Striesaer Weg zu der Kollision zwischen der Radfahrerin und einem Auto.

Nach Angaben der Polizei war die Elfjährige auf ihrem Rad von der Blomberger Straße in den Striesaer Weg unterwegs. Auf dem Gepäckträger saß noch die sechsjährige Schwester. Beim Überqueren des Radweges wurden beide von einem Autofahrer übersehen, der aus Richtung Striesaer Weg kam und in Richtung Venisseuxer Straße einbiegen wollte.

Sechsjährige verletzt

Laut Polizei streifte der Fahrer des unbekannten Autos beim Abbiegen das Fahrrad – die Sechsjährige stürzte und verletzte sich am Knöchel. Sie musste sich ärztlich behandeln lassen.

Der Fahrer stieg kurz aus und entfernte sich dann vom Unfallort. Die beiden Mädchen blieben zurück und riefen später ihre Mutter, die sich dann im Revier Oschatz meldete und Strafanzeige erstattete.

Zeugen gesucht

In unmittelbarer Nähe zum Unfallort soll eine Frau das Geschehen beobachtet haben. Diese und andere Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang, zum flüchtigen Fahrer oder dessen Pkw machen können, werden gebeten, sich im Revier Oschatz unter Telefon 03435/6500 zu melden.

