Ganzig

Seit Montag hat die Siedlung des Liebschützberger Ortsteiles einen eigenen Anschluss an das Busnetz. Eine der fünf Fahrten der Linie Oschatz-Ganzig-Schönnewitz (811) legt hier auf dem Weg von der B 6 zur Haltestelle in der Ganziger Ortsmitte einen zusätzlichen Stopp ein. Es ist die Tour 6.41 Uhr, die von den Schülern genutzt wird, um zur Schönnewitzer Grund- und zur Strehlaer Oberschule zu fahren. Außerdem halten hier jetzt die sechs Fahrten in Richtung Oschatz der Buslinie Hof-Ganzig-Oschatz (806).

Stark befahrene Straße

So eine Haltestelle vor der eigenen Haustür beziehungsweise in deren Nähe ist im ländlichen Raum schon eine Art Luxusgut. Doch darum ging es den Eltern, die sich für diesen Halt eingesetzt haben, nicht. Anwohner René Winkler, der mit Mandat des SV Borna im Gemeinderat tätig ist, hatte in diesem Gremium mehrfach die Risiken des Schulweges entlang der Siedlung angesprochen. Im Vergleich zur Anzahl der Häuser an dieser Straße ist diese recht stark befahren. Sie ist für die westlichen Riesaer Stadtteile die kürzeste Verbindung zur B 6 und – über Reppen und Salbitz – auch zur B 169 und damit zur Autobahn. Möglicherweise geben viele auch dieser Strecke nach Oschatz den Vorzug gegenüber der kurvigen Bornitzer Ortslage.

Tempolimit wird oft nicht eingehalten

Die Straßenbreite lässt innerorts einen Begegnungsverkehr von Pkw gerade so zu. Einen Fußweg gibt es nicht und damit kann es für Fußgänger hier schnell eng werden – nicht nur für Schulkinder. Das Tempolimit von 30 Kilometern pro Stunde wird von vielen Autofahrern lediglich als unverbindliche Empfehlung betrachtet. Einen Fußweg entlang der Kreisstraße zu bauen, dürfte an den Kosten scheitern. René Winklers Vorschlag, den Schulweg sicherer zu machen, indem direkt an dieser Straße eine zusätzliche Bushaltestelle eingerichtet wird, stieß zunächst auf Skepsis.

Schnelle Reaktion nach Vor-Ort-Termin

Nach einem Vor-Ort-Termin mit Vertretern der Gemeindeverwaltung und der Omnisbus-Verkehrsgesellschaft „Heideland“ (OVH) ging nun alles recht schnell. In der vergangenen Woche hat der Bauhof der Gemeinde von einem Stück des Randstreifens die Grasnarbe abgetragen und Schotter eingebaut. Die OVH hat das Haltestellenschild samt Fahrplan aufgestellt. „Ältere Kollegen können sich daran erinnern, dass es an dieser Stelle schon einmal in den 1980er Jahren eine Haltestelle gab“, berichtet Jakob Schwan, Angebotsplaner bei der OVH.

„Wir sind mit dieser Lösung erst einmal zufrieden“, betont René Winkler. Vielleicht, so sein Wunsch, gelingt es ja noch, den Bereich zu pflastern, damit er nicht gleich wieder zuwächst oder bei Regen komplett aufweicht.

Von Axel Kaminski