Seit Montag zentrale Corona-Teststelle in Oschatz

Oschatz

Eine von drei zentralen Corona-Teststellen im Landkreis Nordsachsen ist am Montag in Oschatz in Betrieb gegangen. Landratsamt und Kassenärztliche Vereinigung haben die Beprobungsstelle gemeinsam eingerichtet.

Test nur mit Überweisung

„Getestet wird nur, wer vom Gesundheitsamt oder Hausarzt an die zentrale Einrichtung überwiesen wird“, betonte am Montag der Pressesprecher der Kreisbehörde, Thomas Seidler, auf OAZ-Anfrage. Es müsse ein begründeter Verdacht auf eine Corona-Erkrankung vorliegen, wie etwa die Atemwege betreffende Symptome. Ist dies der Fall, bekommen die Patienten einen Termin für die Corona-Teststelle, wo dann ein Abstrich vorgenommen wird. Das Testergebnis werde den Patienten dann per Telefon mitgeteilt. Die Arbeit der Teststelle in Oschatz wird durch zwei Mitarbeiterinnen des DRK-Kreisverbandes Torgau-Oschatz unterstützt.

Mehr Tests möglich

Mit den zentralen Beprobungsstellen sollen die Zahl der Tests erhöht, die Schutzbekleidung effektiver genutzt und die Hausärzte entlastet werden. Am Montag waren in Nordsachsen 37 Personen als Corona-positiv verzeichnet.

Von Frank Hörügel