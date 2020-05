Neu beim Spargelhof Nauwalde: Jedermann kann das edle Gemüse stechen

Raitzen/Nauwalde

Erdbeeren zum Selberpflücken sind ein alter Hut. Hat der Gutshof Raitzen schon seit Jahren im Angebot. Muss ich als Kleingärtner aber nicht unbedingt machen – obwohl, wenn die eigene Ernte nicht so toll ist...

Neu gibt es beim Gutshof Raitzen, beziehungsweise dem unternehmerisch verbandelten Spargelhof Nauwalde die Möglichkeit, selber Spargel zu stechen. Dienstags und freitags, von 14 bis 18 Uhr kann man mit dem eigenen oder einem geliehenen Spargelmesser das edle Gemüse ernten. Der Preis von 4,50 Euro pro Kilo klingt interessant.

Mehr Blech als Acker

Ich weiß nicht, was genau ich mir vorgestellt hatte, aber das nicht: Statt eines Feldes sehe ich zuerst parkende Autos in einer Menge, wie sie jeden Supermarkt-Chef glücklich machen würden. Zwar war ich auf ein gutes Stündchen Arbeit an frischer Luft eingerichtet, den längeren Fußweg zum Feld hatte ich aber nicht auf der Rechnung. Auf dem Weg zuckt mir kurz die Frage durch den Kopf, ob ich richtig ausgerüstet bin. Alte Schuhe habe ich an, überhaupt alte Klamotten, die sonst ihren Dienst im Garten tun, aber viele der „Erntehelfer“ tragen Handschuhe. Braucht man die wirklich? Darüber kann ich noch eine Weile nachdenken und die Leute beobachten, denn vor der Arbeit ist Schlangestehen angesagt. Wenn man kein eigenes Messer hat.

Warten auf das Spargelmesser

Rund 20 Leute stehen vor mir an der Hütte, an der die Spargelmesser verliehen und auch die Körbe, Eimer und Klappboxen gewogen werden, in denen man seine Ernte abtransportieren will. „Wir haben hier 80 Spargelmesser. So rund ein Drittel der Leute kommen mit eigenem Messer, so dass etwa 100 Menschen im Feld sind“, erklärt Dr. Hartwig Kübler, einer der Gesellschafter des Gutshofes. Nach rund einer Viertelstunde habe ich dann auch ein Messer, das an einen überlangen Schraubenzieher mit abgewinkelter und verbreiterter Spitze erinnert.

Nun brauche ich nur noch eine Stelle, an der ein paar möglichst weiße und gerade Stangen aus dem Damm schauen und einen Plan, wie ich sie abgeschnitten bekomme. Bei so vielen Leuten können die Mitarbeiter des Spargelhofes keine individuelle Einweisung geben. Jedenfalls nicht sofort und gleich für jeden, der gerade aufs Feld kommt. Hat aber auch nicht jeder nötig. Man hört aus den Gesprächen heraus, dass mancher schon öfter hier war. Da sind Auge und Hand geschult.

Fransige Stangen wegen mieser Stechtechnik

Kurz bevor ich ins Feld gehe, ist von einem Damm gerade die Folie gezogen worden. Schnell sind relativ viele Leute an diesem – zumindest heute – bisher unberührtem Stück Erde. Meine erste Erfahrung: Hat man etwas Rückstand, bekommt man kaum noch dickere Spargelstangen zu Gesicht. Aber die mittelstarken reichen ja erst einmal, um das Stechen auszuprobieren. Meine ersten Spargelstangen sehen etwas ausgefranst aus. Tatsächlich ist es nicht die beste Idee, knapp neben den Stangen fast senkrecht in den Damm zu stechen und dann die Beute von ihrer Wurzel trennen zu wollen. Und diese krummen Dinger, die schon ein paar rötliche Fasern aufweisen, kann man die auch noch verwerten? Kann man, heißt es von einem Fachmann.

Stangen fast wie aus dem Bilderbuch

Dann doch noch ein Glücksmoment. Ich bin am Ende eines Dammes, als gleich daneben ein weiterer aufgedeckt wird. Mit Bilderbuchstangen. Und da ist dann noch ein Mitarbeiter, der genau weiß, wie es geht. Ja, mit zwei Fingern die Spargelstange etwas freilegen und dann schräg von der Seite stechen. Der so gestochene Spargel sieht fast so aus, wie der, den man ihn auf dem Markt angeboten bekommt. „Bevor er in den Verkauf geht, wird er von uns normalerweise gewaschen und geschnitten“, erläutert Dr. Hartwig Kübler in Hörweite. Und außerdem komme nie alles in den Handel, was gestochen werde. In normalen Zeiten falle ein Teil der Ernte durchs Raster der Handelsklassen. Wenn ich von mir ausgehe, sind die Ansprüche der Hobby-Spargelstecher nicht ganz so hoch. Was ich noch bereuen werde.

Nach gut einer Stunde zwischen den Dämmen, glaube ich, genug Spargel gestochen zu haben. Ich will ja nicht -zig Bekannte versorgen oder den Spargel weiterverkaufen. Diesmal ist die Schlange kurz. Abwiegen. Knapp drei Kilogramm sind es geworden. Abzüglich der vorher gezahlten fünf Euro Pfand für das Spargelmesser sind jetzt noch um die sechs Euro fällig.

Fachkräfte können es viel schneller

„Unsere Saisonkräfte stechen an guten Tagen bis zu 15 Kilogramm pro Stunde“, erzählt Dr. Hartwig Kübler noch. Ich bin froh, dass mir der Rücken nicht schmerzt und ich zwar viele dünne Stangen, aber nicht nur sie im Korb habe. Doch da weiß ich noch nicht, dass ich zuhause beim Schälen mithelfen soll. Die etwas stärkeren Stangen sind schon besser...

Urteil: Freizeitbeschäftigung für alle, die Spaß an Arbeit an frischer Luft haben. Der attraktive Kilopreis fürs Edelgemüse ist eine Seite, die Anfahrt darf man aber nicht unterschätzen, ebenso wenig wie die für die meisten ungewohnte Arbeit. Noch bis Mitte Juni möglich.

Von Axel Kaminski