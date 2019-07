Region.

Drafi Deutscher, Beatrice Egli und die Wildecker Herzbuben traten beim Sommerfest in Glossen auf. Der Heimatverein hat sich ins Zeug gelegt und die besten Leute auf die Bühne gebracht, die es gibt – denn in die Rollen der bekannten Sänger schlüpften am vergangenen Wochenende Dorfbewohner – ein Zug, auf den jetzt andere aufspringen!

Vorsitzender kann nicht gezüchtet werden

In der Gartensparte „ Erich Billert“ wurde auch bei der 40. Auflage des Gartenfestes immer noch verzweifelt ein neuer Vorsitzender gesucht. Aber da man den Nachfolger Christoph Senkels nicht einfach im Ofen backen oder im Garten selber anbauen kann, sollten hier die Mitglieder der Reihe nach selbst einspringen. Ein Rotationsprinzip mit jährlich wechselnden Vorsitzenden aus den Reihen der Laubenpieper dürfte das Nachfolger-Problem vorerst lösen.

Viele Köche verderben den Brei

Mit gutem Beispiel voran gegangen ist auch Sigrid Schiel. Die Kantorin und Initiatorin der Jugendsingewoche im Kloster Sornzig griff diese Woche selbst zu Messer, Topf und Lebensmitteln – denn die Köchin, welche mit der Essensversorgung betraut war, hatte kurzfristig abgesagt. Bei dieser Lösung sollte es auch bleiben. Denn während für einen Chor viele Mitglieder wichtig sind, ist es am Herd nicht so – viele Köche verderben den Brei!

Kleinstes Forum der Welt

Selbst ist die Frau, dachte sich in dieser Woche auch Gudrun Petzold. Die AfD-Direktkandidatin für die Landtagswahl am 1. September in Sachsen nahm nicht am Wahlforum in Torgau teil. Statt dessen hielt sie ihr eigenes kleines Forum vor der Tür des Veranstaltungshauses ab. Respekt, Frau Petzold, Sie machen ihr eigenes Ding – und stellen sich nicht den Wählern, wie alle anderen Kandidaten.

Von Christian Kunze