Dehnitz/Oschatz

Auf dem Asphalt schnurren die Reifen, der Sommerwind macht das Erlebnis perfekt – und plötzlich zischt die Luft aus dem Fahrradschlauch. In diesem Fall ist für Radler guter Rat teuer. Am Mulderadweg wird derart betroffenen Freizeitsportlern jetzt aus der Patsche geholfen. Am Landgasthof Dehnitz bei Wurzen wurde kürzlich die erste Fahrrad-Selbsthilfewerkstatt an dem insgesamt 400 Kilometer langen Radweg eröffnet.

Service-Säule mit Werkzeug und Luftpumpe

Die touristische Vermarktung des Mulderadweges hat die Leipzig Tourismus und Marketing (LTM) GmbH im Jahr 2015 übernommen. Die 134 Zentimeter hohe Service-Säule in Dehnitz verfügt nun nach Angaben der LTM über eine Luftpumpe (bis zu zehn Bar) und alle wichtigen Werkzeuge zur Fahrradreparatur, die diebstahlsicher angebracht sind – Reifenheber, diverse Schraubenzieher, Inbusschlüssel, Skateboard-Tools und Adapter für alle Ventile.

Anreiz für Betriebe am Radweg

Und wie sieht es am reichlich 45 Kilometer langen Mulde-Elbe-Radweg aus, der von Trebsen an der Mulde über Nerchau, Mutzschen, Wermsdorf und Oschatz nach Strehla an die Elbe führt? „Eine Station am Mulde-Elbe-Radweg ist vorerst nicht angedacht. Die Eröffnung der Rad-Selbsthilfewerkstatt in Dehnitz soll eine Idee oder ein Anreiz für Betriebe am Radweg sein“, teilt Projektmanagerin Kathrin Brunkhorst von der LTM auf OAZ-Anfrage mit. Jeder Betrieb am Radweg sei nun aufgefordert, sich aktiv für den Radtourismus einzusetzen und ein tolles Service-Plus anzubieten, ergänzt sie.

Der Mulde-Elbe-Radweg verläuft vorrangig auf stillgelegten Bahnstrecken, Forstwegen und kleinen Straßen und ist noch nicht durchgängig ausgebaut. Im Stadtgebiet Oschatz fehlt nur noch ein kleiner Abschnitt in Zschöllau. Die Gemeinde Liebschützberg hat ihre Hausaufgaben bereits erledigt. Der Ausbau auf Grimmaer und Strehlaer Flur hinkt jedoch noch hinterher.

Von Frank Hörügel