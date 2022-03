Seltene Apfelsorte: Bäume auf Ochsensaaler Streuobstwiese gestohlen

Ochsensaal

Einst war Marius Raue das, was man landläufig einen Schrauber nennt. Dann erfuhr er, dass auf dem von ihm erworbenen Grundstück neben dem Haus, das er umbauen wollte, ein seltener Apfelbaum stand. Das Thema interessierte ihn – und es blieb nicht beim Baum vorm Haus oder gar der Theorie.

Der in Riesa Aufgewachsene lernte, wie man Apfel- und andere Obstbäume über das Veredeln vermehrt, und pflanzte an verschiedenen Stellen junge Bäume seltener Sorten. Eines dieser Projekte ist eine Streuobstwiese am Rande von Ochsensaal, auf der er, seine Lebensgefährtin und Bekannte mittlerweile 112 Bäume gepflanzt haben. Allerdings stehen jetzt ein paar weniger dort.

Weder Wildfraß noch Sturmschaden

„Das ist weder Wildfraß noch Sturmschaden und der Trockenheit sind sie auch nicht zum Opfer gefallen“, ist sich Marius Raue sicher. Denn vor Ort, zwischen den Paletten, die die Pflanzen schützen, sind keine Überreste zu sehen. Eher sieht es so aus, als ob dort gegraben worden wäre.

„Um die vielleicht später einmal zu erwartende Ernte geht es mir nicht“, betont Marius Raue. Doch die gestohlene Apfelsorte gäbe es weder im Baumarkt noch beim spezialisierten Gärtner zu kaufen. Sie ist ein rares Gut, das die Pomologen bestenfalls untereinander tauschen. In Sachsen würde vielleicht bei fünf Leuten ein Baum dieser Sorte stehen. Der Dieb habe davon vermutlich nichts gewusst, denn die Bäume sind – aus gutem Grund – nicht beschriftet. „Es sind einfach die drei Bäume entwendet worden, die direkt am Weg stehen, die ersten, wenn man vom Ort an diese Streuobstwiese kommt“, erklärt Marius Raue. Im Prinzip sei das ein unwiederbringlicher Schaden.

Woher hat der Dieb die Rarität?

Im November und Dezember 2021 habe es hier die bisher letzten Pflanzaktionen gegeben. Da sei der Bestand noch komplett gewesen, abgesehen von jenen Ausfällen, die auf natürliche Ursachen zurückzuführen seien. Nach den jüngsten Stürmen habe man die Paletten, die die Bäume schützen, wieder zurechtgerückt. Dabei sei der Diebstahl aufgefallen.

Wenn der Dieb einfach einen Obstbaum brauchte, hätte er sich den für kleines Geld im Baumarkt kaufen können. „Und wenn mich ein Kenner danach fragt, würde ich auf jeden Fall auch so einen veredelten Reißer in gute Hände abgeben“, betont Marius Raue. Könnte sein, dass der Dieb sich in ein paar Jahren, wenn der Baum seine ersten Früchte trägt, unangenehme Fragen danach gefallen lassen muss, woher er diese Rarität hat.

Hinter vorgehaltener Hand

Baumklau ist ein Thema, von dem man gelegentlich hinter vorgehaltener Hand hört, aber zu dem es keinen Überblick gibt. Als Autor wird man ab und an darum gebeten, die genauen Standorte nicht zu erwähnen. Stefanie Kühn von der gleichnamigen Jessener Landschaftsbaufirma, die unter anderem neue Bäume zwischen Collm und Lampersdorf gepflanzt hat, sind allerdings keine Fälle bekannt. Aber die Dreiböcke würden gelegentlich entwendet. Sie als Feuerholz, im eigenen Garten oder zum Basteln zu missbrauchen, schade natürlich auch den Bäumen.

„Auf der Tagesordnung steht es zum Glück nicht, dass von uns gepflanzte Bäume gestohlen werden“, betont auch Melanie Müller-Leuteritz vom Garten- und Landschaftsbau Müller in Oschatz. Aber es gäbe solche Fälle. Sie erinnere sich da an Obstbäume bei Naundorf, die nach einem Pressebericht über die Pflanzung fehlten.

