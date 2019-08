Wermsdorf

Aktuell wird im Wermsdorfer Schloss Hubertusburg an die Glanzzeit der herrschaftlichen Anlage erinnert: Bis Oktober ist dort die Sonderschau „ Friedrich August und Maria Josepha – das verlorene sächsische Rokoko“ zu sehen. Dazu haben die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden zahlreiche Schätze aus ihren Ausstellungen und Depots geholt. Hier zeigen wir jeweils einen „Schatz der Woche“, für den sich bereits der Weg ins Schloss Hubertusburg lohnt.

Schöne Künste bei Hofe

Die schönen Künste galten was am Hof der Wettiner. Schließlich waren Musik, Malerei oder Tanz nicht nur zur Unterhaltung da, sondern zeugten auch von Weltgewandtheit und Bildung. Dabei kam es nicht nur darauf an, Werke oder Darbietungen mit Kennermiene zu betrachten, sondern darin auch eine Wertanlage zu sehen: Nur die besten und begabtesten Künstler ihrer Zeit erhielten Aufträge des sächsischen Hofes.

Seltenes Instrument von 1740

Im Gegensatz zu so manch’ anderen, die durch ihre Arbeit für die Wettiner erst zu Ruhm gelangten – in dieser Hinsicht waren die Kurfürsten so etwas wie Talente-Entdecker und -Förderer – eilte Gottfried Silbermann im Barock bereits der Ruf voraus, zu den bedeutendsten Orgelbauern zu gehören. Besonders in Sachsen kam niemand an dem meisterhaften Instrumentenbauer vorbei. In der Wermsdorfer Ausstellung können Besucher ein Cembalo bewundern, das um 1740 in der Freiberger Werkstatt von Silbermann gefertigt wurde. Das Tasteninstrument ähnelt in der Gestaltung einem Flügel, hat aber einen geringeren Tonumfang. Dafür kommt das Silbermann-Cembalo mit zwei Manualen daher, was wiederum mehr Variationen erlaubt. Die Tasten sind aus Elfenbein und Ebenholz gefertigt, der Klaviaturrahmen besteht aus massiver Eiche, das Gestell aus Kiefer, die eine Nussbaum-Furnierung erhalten hat – ein klangliches und handwerkliches Meisterwerk.

Goldberg-Variationen auf einem solchen Cembalo

Überliefert ist die Anekdote, dass die von Bach komponierten Goldberg-Variationen von eben jenem Johann Gottlieb Goldberg auf einem Silbermann-Cembalo gespielt wurden. Dass passte, denn der Thomaskantor und Auftragskomponist hatte die Variationen für ein „Calvecin (französisch für Cembalo) mit zwei Manualen“ geschrieben.

Auch wenn Besucher heute nichts mehr von dem Instrument zu hören bekommen, beeindruckt dies dennoch: Durch seine sorgfältige Bauarbeit, aber auch durch die Tatsache, dass das Exponat in Wermsdorf mittlerweile eine Rarität ist. Zwar hat Gottfried Silbermann zahlreiche Cembali und Hammerflügel gebaut, allerdings ist davon kaum noch etwas erhalten. Die Sonderschau im Schloss Hubertusburg bietet hier einen echten Seltenheitswert.

Von Jana Brechlin