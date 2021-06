Seniorenbeirat stößt in Mügeln auf Ablehnung

Mügeln

Die Belange der Ältesten sorgten in der jüngsten Stadtratssitzung für einen hitzigen Auftakt. „Ich bin eigentlich überhaupt nicht einverstanden, dass die Verwaltung mich als Stadtrat bevormundet und in diesem Beschluss steht, dass ich so und so zu entscheiden habe“, leitete Gotthard Deuse (FDP) sichtlich erregt in die Debatte ein.

Die AfD-Stadträte Rico Winterlich, Ralph Olenizak, Henry Holtsch und Daniel Kurth hatten beantragt, einen Seniorenbeirat einzurichten , der nach der Sitzungspause im Sommer seine Arbeit aufnehmen sollte. Neben sieben Ratsmitgliedern sollte dieser aus weiteren sieben Bürgerinnen und Bürgern bestehen, die in das Gremium berufen werden sollten, das, so der Beschlussantrag, sich mindestens zwei Mal im Jahr treffen sollte. Die Stadtverwaltung hatte sich in ihrer Stellungnahme dagegen ausgesprochen, was der Grund war für Deuses lautstarken Unmut.

Vertrauen müsste sich erst erarbeitet werden

Doch trotz dieser Stellungnahme waren die Weichen da noch nicht gestellt, Gegenargumente fanden sich aber auch von anderer Seite. Regina Daate (Die Linke), die die Treffen der Mügelner Seniorenvereinigung organisiert, beschrieb, wie viel Zeit es sie gekostet habe, das Vertrauen der Rentner erst zu erwerben.

Dass der neu geschaffene Beirat dieses ohne Weiteres erhalte, bezweifelte sie, stattdessen werde vermutlich dann eine vertraute Person wie sie als Mittlerin dort vorsprechen. Auch zweifelte sie daran, dass zwei Treffen oder – wie vorgeschlagen – je nach Bedarf genügten: „Denkt ihr, dass wir nur zwei Mal im Jahr Nöte haben? Wir treffen uns jede Woche und da kommen die Probleme auf den Tisch. Einen Beirat brauche ich nicht.“

Rentnerinnen und Rentner suchen direkten Kontakt

Selbst strukturelle Probleme, auf die Rico Winterlich (AfD) aufmerksam machte, dass etwa im Geoportal ein barrierefreier Zugang nicht vollends realisiert werden konnte, könnten auch auf dem kurzen Weg besprochen werden, argumentierte hingegen Bürgermeister Johannes Ecke (parteilos). Beiräte seien für größere Städte durchaus sinnvoll, in denen anders als in Mügeln eine Nähe auf Grund der Bevölkerungszahl so nicht mehr gegeben sei. „Bei uns ist es so, dass sich die Leute entweder anrufen oder sie gehen in die Seniorenvereinigung.“

Auch formell sah er Grenzen, weil ein Beirat nicht in der Hauptsatzung der Stadt Mügeln verankert sei: „Dieser Beschlussantrag kommt aus irgendeiner größeren Stadt, aus den Reihen der AfD“, warf er den Antragstellern vor. Derselbe Vorschlag sei mehrfach in Städten eingebracht worden – auch in Oschatz. Die vermeintliche Blaupause erhielt so keine Mehrheit zur Ratssitzung in Mügeln: Lediglich drei Ja-Stimmen standen bei einer Enthaltung zehn Nein-Stimmen entgegen.

Der Beschlussantrag war nicht der erste, der in Mügeln zum Teil textidentisch gestellt wurde. So hatten die Mügelner Stadträte Winterlich, Holtsch, Olenizak, Kurth und Deuse bereits im November einen wortgleichen Antrag gestellt, der sich gegen geschlechtergerechte Sprache richtete, mit dem zuvor schon die Oschatzer AfD-Fraktion gescheitert war. Im Juni des vergangenen Jahres diskutierten sowohl Wermsdorf als auch Mügeln über symbolische 100 Euro als Willkommensgruß und ein Sachgeschenk für Neugeburten und Anreiz gegen den Bevölkerungsschwund auf dem Land.

Von Manuel Niemann