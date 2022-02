Sensation: Restauratoren werden im Oschatzer Rathaus fündig

Oschatz

Was haben der bundesweite Zensus und eine historische Entdeckung im Oschatzer Rathaus miteinander zu tun? Auf den ersten Blick nichts. Auf den zweiten Blick aber ganz viel. Ohne die Sanierung von Räumen im Untergeschoss des Oschatzer Rathauses für den Zensus wären die 500 Jahre alten Kritzeleien an den Wänden wohl unentdeckt geblieben.

Guckloch in die Vergangenheit

Als in den Räumen alte Tapete und neuzeitlicher Putz entfernt wurden, öffnete sich ein Guckloch in die Oschatzer Vergangenheit. Die Gewölbewände hatten noch ihren alten Putz und waren bemalt. „Was unsere Befundlage hier besonders macht, ist die Geschlossenheit. Fast die gesamte Gewölbetonne, der bauzeitliche Putz und, ich würde es nicht Kritzeleien nennen, ich würde es Graffiti nennen, sind noch vorhanden“, schätzt der Gebietsreferent der Landesdenkmalbehörde Tim Tepper ein. Seines Wissens nach gibt es in der näheren Umgebung ein schönes Vergleichsbeispiel, nämlich die sogenannte Trinkstube im Rathaus von Grimma.

Malerei aus dem 16. Jahrhundert im Oschatzer Rathaus gefunden Quelle: Hagen Rösner

Zwar lassen sich in dem Gewölberaum auch Begleitstriche der ursprünglichen Raumausmalung ausmachen. Der eigentliche Reiz geht allerdings von den vielen kleinen Inschriften und Malereien aus, die die ehemaligen Besucher an den Wänden hinterlassen haben. „Wir finden hier auch eine ganze Reihe von Jahreszahlen, die es uns recht einfach machen, die Inschriften zu datieren“, freut sich Restaurator Wilfried Sitte, der in mühevoller Kleinarbeit bereits einen großen Teil der Malereien freigelegt hat. Die meisten Jahreszahlen sind demnach in die zweite Hälfte des 16. Jahrhunderts einzuordnen.

Hinweis auf eine alte Trinkstube

Aber wie lassen sich die Graffiti aus der Renaissance deuten? Eigentlich wirken die Kritzeleien an den Wänden eines Rathauses deplatziert. Bianca Beck vom Oschatzer Bauamt kennt aber die ursprüngliche Nutzung der Räume, die eine Erklärung liefern. Das Gewölbe diente im 16. Jahrhundert als Trinkstube und so konnten sich hier Händler, Reisende und fahrendes Volk an den Wänden verewigen. „Ich kann der Arbeitshypothese Trinkstube zustimmen. Wir werden uns noch mal alte Unterlagen vornehmen und nachforschen“, sagt Tim Tepper. Für ihn ist der Fund auch deshalb bedeutsam, weil es keine der üblichen Ausmalungen vornehmer Bürgerhäuser ist, sondern einen Einblick in die Alltagskultur des 16. Jahrhunderts liefert.

Diese Malerei ist gut 500 Jahre alt. Quelle: Hagen Rösner

Bauamtsleiter Torsten Heinrich freut sich über die historischen Malereien an den Wänden des Rathauses. „Wir unterstützen natürlich die restauratorische Untersuchung und haben die Nutzung der Räume für die Zensusmitarbeiter erst einmal aufgegeben. Die Mitarbeiter sind in anderen Räumen des Rathauses untergekommen. Damit haben wir hier jetzt die Zeit, um die Untersuchungen in der notwendigen Ruhe und Sorgfalt durchzuführen“, sagt Heinrich.

Nach einer Nutzung wird noch gesucht

Eine konkrete Nutzung für die Räume ist noch nicht in Sicht. „Wir haben ja die Befunde gerade erst bekommen und überlegen, wie wir die Räume konzeptionell so gestalten, dass sie auch der Öffentlichkeit zugänglich sind“, berichtet Heinrich. „Ich freue mich, dass die Stadt Oschatz im Sinne der jetzigen Entdeckung ihre Pläne geändert hat und hier die Freilegung, Sicherung und Dokumentation stattfinden kann“, betont Gebietsreferent Tim Tepper.

In der nächsten Zeit werden durch Restaurator Wilfried Sitte die Freilegungen und Dokumentationen fortgeführt. Dies ist die Grundlage für die weitergehenden Forschungsarbeiten. Auf die Frage, ob die Entzifferung und Interpretation der Malerei Material für eine Magister- oder Doktorarbeit sind, meint Tim Tepper: „Zunächst werden wir uns im Landesamt das Material selbst ansehen und dann schauen, wie die weitere wissenschaftliche Aufarbeitung erfolgt.“

Von Hagen Rösner