Sexuelle Nötigung – Landgericht bestätigt Bewährungsstrafe für Dahlener

Leipzig/Dahlen

Wegen sexueller Nötigung in zwei Fällen hat das Landgericht Leipzig den Dahlener Marcus P. zu einer Haftstrafe von einem Jahr und elf Monaten, die auf Bewährung ausgesetzt wurde, verurteilt. Die zweite Instanz bestätigte damit nach zwei Verhandlungstagen zu Beginn der Woche das im Juli 2020 vom Amtsgericht Torgau gefällte Urteil. Die Berufung des Angeklagten wurde verworfen.

Sexuelle Belästigung im Sommerlager

Die Anklage warf dem Dahlener vor, in der Nacht vom 24. zum 25. August 2018 eine junge Frau zweimal sexuell belästigt zu haben. Zu den Taten soll es während des Sommerlagers der Feuerwehr gekommen sein. Nach Angaben von Gerichtssprecher Johann Jagenlauf hatte das Gericht am Montag und Dienstag insgesamt acht Zeugen gehört. Dazu seien eine Reihe von Aussagen aus dem Prozess am Amtsgericht Torgau sowie ein rechtsmedizinisches Gutachten verlesen worden.

Revision ist möglich

Das Urteil ist noch nichts rechtskräftig. Beide Seiten – Verteidigung und Anklagebehörde – haben nach dessen Verkündung eine Woche Zeit, eine Revision beim Oberlandesgericht zu beantragen.

Von Axel Kaminski