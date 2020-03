Sicherer Corona-Schutz: Eine Hand wäscht die andere

Region

Verrückte Welt nach Aschermittwoch: Kaum beginnt die Fastenzeit, schon leeren sich im Supermarkt die Regale...Was läuft hier falsch? In Zeiten des Coronavirus gerät die Welt noch mehr aus den Fugen als ohnehin schon. Ein Virus geht auf Reisen – und plötzlich ignoriert die westliche Welt, was für Importe aus dem Osten gilt: „Made in China“, das geht doch nach höchstens drei Monaten sowieso kaputt! Bis dahin hoffen wir, dass die mit Corona verbundene Panik ebenso schnell abebbt.

Polonaise statt Paranoia

Ich war diese Woche Schuhe kaufen, da stürmten Männer mit Maske ins Geschäft. Zum Glück handelte es sich nur um einen Überfall, die beiden waren nicht aus der Quarantäne geflohen. Banküberfälle indes sind dieser Tage leichtes Spiel. Gehen Sie hinein und rufen „Hände hoch, oder ich niese!“ – und alle werden tun, was Sie verlangen – aus purer Angst, sich anzustecken.

Hamsterkäufe leeren die Regale- Corona sei dank, die Wirtschaft brummt. Quelle: privat

Panik ist ansteckend wie der Virus selbst. Experten raten, große Menschenmengen zu meiden. Karneval ist nicht ansteckend. Vermutlich scheuten Narren und Jecken bundesweit deshalb trotz beginnender Hysterie in den letzten Faschingstagen keine Kostüm-Veranstaltung. Polonaise statt Paranoia, so die Devise der Frohnaturen, die Jungs der Kölner Kult-Band „De Höhner“ würden dazu in Anlehnung an ihren größten Hit „Viva Colonia“ singen: „Da simmer dabei, dat is prima, Viva Coronia!“.

Rezepte für die Quarantäne

Warum ausgerechnet Nudeln, Klopapier und Desinfektionsmittel gehamstert werden, bleibt ein Rätsel. Die Online-Satireseite „Der Postillon“ reagiert darauf mit zehn Rezepten, wie man diese Komponenten zu Mahlzeiten verarbeitet. All jene, die darüber lachen können, weil sie wissen, dass gründlich Händewaschen genug der Vorsorge ist, finden sicher auch das witzig: Prominente Corona-Verdachtsfälle sind bisher Samuel Koch und Jörg Kachelmann. Von Übertragungen in Politik und Wirtschaft liest man kaum. Wahrscheinlich verringert sich das Infektionsrisiko dank der bisweilen üblichen Praxis „Eine Hand wäscht die andere“.

Von Christian Kunze