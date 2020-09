Sieben Gemeinden kooperieren: So soll die Collm-Region zusammenwachsen

Collm-Region

„Es hat mich sehr überzeugt, was ich hier in der Collm-Region gesehen habe“, sagte in dieser Woche Staatssekretär Dr. Frank Pfeil. Auf Einladung der sieben Bürgermeister der Collm-Region machte er sich ein Bild über die interkommunale Zusammenarbeit. 2016 haben die Gemeinde des Altkreises Oschatz ihren Willen bekundet, in ausgewählten Themengebieten stärker zusammenarbeiten. In den vergangenen Jahren ist intensiv an einem gemeinsamen Kooperationskonzept gearbeitet worden. Die bisherigen Ergebnisse wurden Staatssekretär Pfeil jetzt vorgetragen.

Das hat einen Grund. Pfeil ist nach Thomas Schmidt der zweite Mann im Staatsministerium für Regionalentwicklung. Das Ministerium, welches maßgeblich für die Vergabe von Fördermitteln im ländlichen Raum verantwortlich ist. Für einige gemeinsame Vorhaben wollen die Kommunen der Collm-Region Fördermittel in Anspruch nehmen. In welchen Bereichen das sein wird, diskutieren die Bürgermeister, Abgeordneten und Verwaltungsmitarbeiter noch intern.

Schwerpunkte der Zusammenarbeit

Doch ein Blick auf die Bereiche, in denen die Kommunen in den vergangenen Jahren Abstriche machen mussten, zeigt mögliche Schwerpunkte auf: Kindergärten, Schulen, Dorfgemeinschaftshäuser, Freizeitstätten, Senioreneinrichtungen oder auch bei Feuerwehren in kleinen Dorfverbänden.

Der Kooperationsprozess im ländlichen Raum soll aber keine versteckte Gemeindereform sein. „Wir wollen und werden unsere kommunale Autonomie behalten und nicht hergeben“, betont der Oschatzer Oberbürgermeister Andreas Kretschmar und wird von seinen sechs Amtskollegen aus Wermsdorf, Mügeln, Naundorf, Liebschützberg, Cavertitz und Dahlen unterstützt. „Der Kooperationsprozess wird nur gelingen, wenn alle Beteiligte davon einen Vorteil haben“, ist die Erfahrung von Frank Pfeil. Er kennt ähnliche Projekte aus dem Freistaat, beispielsweise in der Lausitz, wo sich Kommunen zusammentun, um so Projekte umzusetzen, die im Alleingang nicht möglich wären.

Erster Förderantrag in den Startlöchern

Potenzial hat die Collm-Region. Immerhin leben rund um den Collm 37 000 Menschen, gibt es sieben Kommunen mit 105 Ortsteilen auf 462 Quadratkilometern Fläche. In mehreren Workshops haben die Bürgermeister und Verwaltungsmitarbeiter vor allem die Handlungsfelder „Sicherung der Versorgungsqualität“ und die „Daseinsvorsorge“ in den Mittelpunkt gestellt. Der Findungsprozess soll im kommenden Jahr abgeschlossen werden. Damit ist Ende 2020 und 2021 die gemeinsame Beantragung von Fördermitteln sowie die Erarbeitung des interkommunalen Entwicklungskonzeptes geplant. Ende 2021 soll das Kooperationskonzept „Oschatzer Land – Collmregion“ dann stehen.

Mit der Präsentation der bisherigen Ergebnisse gibt es Rückendecken aus Dresden. „Uns war es wichtig, die Meinung aus dem Ministerium zu hören“, sagt Andreas Kretschmar und zielt auf den derzeitigen sächsischen Koalitionsvertrag ab, in dem die „verstärkte interkommunale Zusammenarbeit“ und „neue kreative Lösungen“ im ländlichen Raum angedacht sind.

