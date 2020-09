Sieben auf einen Streich: Collm-Region auf dem Weg in eine gemeinsame Zukunft

Collm-Region

Gemeinsam, natürlich und stark, so lautet der Slogan, unter dem sich der interkommunale Zusammenschluss in der Collm-Region künftig präsentieren möchte. Der Verbund der Kommunen wird genau in dem Gebiet agieren, der früher den Altkreis Oschatz ausmachte. Allerdings wird hier nicht die nächste Gebietsreform vorweggenommen. Viel mehr wollen sich die Kommunen zusammen tun, um künftig bei bestimmten Schwerpunkten gemeinsam zu investieren oder zusammen zu arbeiten. Ähnliche Beispiele gibt es schon längst. Im Wasserverband sitzen die Bürgermeister der Collm-Region schon seit Jahren gemeinsam mit ihren Kollegen aus dem Döbelner Land und gestalten gemeinsam die Wasserversorgung. Auch in den Abwasserverbänden wird kooperiert. Warum soll dann nicht auch eine segensreiche Zusammenarbeit in Sachen Feuerwehr, Tourismus, Sport oder Freizeitgestaltung möglich sein?

Von Hagen Rösner