Oschatz

Wer am Sonntagnachmittag das knattern zahlreicher Simson-Mopeds vernahm, wurde Ohrenzeuge der wohl größten Ausfahrt von Liebhabern dieser Modelle in jüngster Zeit in der Region. Jonas Nitsche, Kopf der Interessengemeinschaft Zweitaktgeschwader Oschatz, hatte zum großen Stelldichein der Simsonfahrer ans Mercedes-Autohaus Gruma in der Nossener Straße eingeladen. Gekommen waren am Sonntag 450 Besucher, gut 300 davon mit ihren Motorrädern. Da am Marktkauf nicht mehr die Möglichkeit bestand, das Treffen durchzuführen, verlegten es die Organisatoren kurzerhand. Auf dem Gelände fanden dann diverse Wettbewerbe und Bewertungen statt, für die es am Ende auch Pokale gab – unter anderem Optik, Schnelligkeit und Geschwindigkeit. Dabei wurde deutlich, wie weit der Ruf des Zweitaktgeschwaders hallte. Neben regionalen Fahrern waren auch solche aus Sachsen-Anhalt und Thüringen dabei, war von Jonas Nitsche zu erfahren. „Alle waren begeistert, und ohne das Entgegenkommen des Gruma-Autohauses hätten wir wohl alles absagen müssen“, sagt er.

Von Christian Kunze