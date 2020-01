Single Hannes Streubel traut jetzt Paare in Mügeln

Mügeln

Ein Punkt auf der Stadtratssitzung am Donnerstagabend in Mügeln lautete: Berufung von Hannes Streubel zum Standesbeamten der Stadt. Er tritt die Nachfolge von Lilo König an, die nach über 30 Jahren erfolgreicher Arbeit in dieser Position im Dezember in den Ruhestand verabschiedet wurde. Am 6. Dezember traute sie zum letzten Mal ein Paar im Rathaus der Döllnitzstadt. Bereits seit September konnte sich der 23-jährige Mügelner an ihrer Seite in die Aufgabe einarbeiten.

Job in der Heimat ist ein Glücksumstand

„Es ist ein Glücksumstand, dass ich nach Abschluss meines Studiums an der Fachhochschule der Sächsischen Verwaltung in Meißen in meine Heimatstadt zurück kommen konnte“, sagt Hannes Streubel in seinem Büro sitzend.

Seine Biografie bis dahin ist gradlinig: Nach dem Besuch der Goethe-Oberschule in Mügeln macht er sein Abitur am Beruflichen Schulzentrum in Oschatz. Im Meißner Landratsamt folgt ein duales Studium zum Verwaltungswirt an der Fachhochschule des Freistaates. Gereizt habe ihn das, weil nach dem Abschluss beruflich viele Wege möglich wären. Das daraus ein Job im Mügelner Rathaus wurde, sei ein Glücksumstand und auch seiner Verbundenheit zur Heimat geschuldet. „Noch vor meinem Abschluss in Meißen habe ich einfach mal angefragt, weil ich nicht unbedingt in die Ferne wollte. Mir sind Familie, mein Umfeld, meine Heimat wichtig“, begründet der junge Mann. Zudem reize ihn der tägliche Umgang mit Menschen.

Engagement im Verein denkbar

Deshalb sinnt er derzeit auch darüber nach, wie er sich in Mügeln wieder engagieren kann. „Als Schüler habe ich in Mügeln bis zur 12. Klasse viele Jahre im Verein Fußball gespielt. Ich könnte mir vorstellen, hier wieder aktiv als zu werden. Als Übungsleiter vielleicht“, sagt er. Derzeit beschränke sich Sport als Hobby auf das Laufen und Kraftsport.

Gerade mal 23 Jahre jung und selbst derzeit Single, hat Hannes Streubel bereits die erste Feuertaufe an der Seite von Lilo König bei Trauungen bestanden. „Seit September bin ich in der Stadtverwaltung und konnte von Frau König eine Menge lernen“, erklärt er.

Zudem besuchte er in dieser Zeit einen Lehrgang an der Akademie für Personenstandsrecht im hessischen Bad Salzschlirf und bestand erfolgreich die zwei Prüfungen, um endgültig als Standesbeamter arbeiten zu können. Zeit, um Einblicke in das breitgefächerte Arbeitsspektrum vom Trauen, über die ganze Seite der Personenstandsbeurkundungen bis hin zur Ahnenforschung zu erhalten. „Ich konnte sogar schon Anfragen zu Vorfahren in Mügeln aus den USA bearbeiten“, erzählt er.

Terminwünsche der Paare sind Herzensangelegenheit

Manches Gespräch mit Heiratswilligen hat er inzwischen geführt. Hat deren Wünsche für die Trauung erfahren. Da oftmals nur standesamtlich geheiratet werde, sei es ihm ein Herzensbedürfnis, auch Terminwünsche der künftigen Eheleute nach Möglichkeit zu erfüllen. „Viele sind erstaunt, dass der Termin auch außerhalb der Rathausöffnungszeiten liegen kann. Aber wenn ich nur zwei Seitenstraßen entfernt wohne, dann ist das doch kein großer Aufwand, auch an einem Sonnabend ins Standesamt zu kommen“, so Streubel.

Beim Ablauf der Zeremonie versuche er die Wünsche des Paares möglichst umzusetzen. Musikalisch stehe „Auf uns“ von Andreas Burani ganz hoch in der Gunst. Anmeldungen für gängige Trautermine in 2020 hat er bereits im Kalender stehen. Auch am besonderen 20.2.2020 hat ein Paar reserviert. „Ich freue mich auf alles, was mich in meiner neuen Aufgabe erwartet. Es wird spannend.“

Von Bärbel Schumann