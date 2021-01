Sitzbank auf Fahrbahn gestellt – Oschatzer Polizei sucht Zeugen

Oschatz

Wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt die Polizei in Oschatz und bittet nun Zeugen, sich zu melden. Am Sonntagmorgen, zwischen 0.30 und 1.30 Uhr wurden durch unbekannte Täter in der Bahnhofstraße in Höhe des Bahnhofs eine Sitzbank und ein Fahrradständer auf die Fahrbahn gestellt. Zudem wurde vor dem Reisebüro Wittig ein Blumenkübel umgeworfen, der dabei beschädigt wurde.

Zeugen gesucht

Die Oschatzer Polizei sucht nun Zeugen, die zur genannten Zeit Beobachtungen zum Tatgeschehen gemacht haben. Sie werden gebeten, sich beim Polizeirevier Oschatz ( Theodor-Körner-Straße 2, Telefon 03435/650-100) zu melden.

Von LVZ