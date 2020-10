Skatspieler mit Corona infiziert: Oschatzer Gaststätte muss bis 29.Oktober schließen

Oschatz

Tiefschlag für die Gaststätte Lindeneck: Wirt Ulf Jungnitz und sein Mitstreiter Guido Hauschild, der hier als Koch arbeitet, müssen die Gaststätte in der Goethestraße bis zum 29. Oktober schließen und sich in Quarantäne begeben.

Trotz ausstehenden Testbefundes Teilnahme am Turnier

Ausgangspunkt dafür war ein reguläres Skatturnier am vergangenen Mittwochabend mit insgesamt 18 Teilnehmern aus der Region Oschatz und dem benachbarten Landkreis Meißen. Unter den Skatspielern waren auch Wirt Jungnitz und Koch Hauschild. Außerdem war noch eine Bedienung an diesem Abend in der Gaststätte. Einer der Teilnehmer des Skatturniers – ein Oschatzer – hatte sich bereits Anfang der Woche wegen entsprechender Krankheitssymptome auf Corona testen lassen. Trotzdem er bis zum Mittwochabend noch keinen Test-Befund erhalten hatte, nahm der Mann an dem Turnier teil.

Gaststättenverbot für Verursacher

Am Donnerstag erhielt der Skatspieler dann ein positives Testergebnis und die Gaststätte Lindeneck einen Anruf vom Gesundheitsamt mit der Anordnung einer 14-tägigen Quarantäne. Das Gaststätten-Team ist nun stinksauer und spricht von Dummheit, geschäftsschädigendem Verhalten und hat ein Gaststättenverbot gegenüber dem Verursacher der Misere ausgesprochen.

Hoffnung, dass Abhol-Service bald wieder angeboten werden kann

Noch am Freitag ließ sich Koch Guido Hauschild auf eigene Initiative auf Corona testen und rechnet nun damit, Anfang der kommenden Woche das Ergebnis zu erfahren. Falls der Test negativ ausfallen sollte, hofft er, zumindest den Abholservice für Mittagessen schnellstmöglich wieder anbieten zu können.

Der Oschatzer Albert Pfeilsticker kommentiert das Verhalten des Corona-positiven Skatspielers auf Facebook so: „Einfach rücksichtslos!“

Von Frank Hörügel