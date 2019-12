Wermsdorf

Zu einem Unfall mit zwei verletzten Personen kam es am Donnerstagmittag in Wermsdorf. Auf der Oschatzer Straße in der Höhe Am Fasanenholz am Ortsausgang stießen ein Skoda und ein VW Polo zusammen. Die Skodafahrerin wurde dabei schwer, der Fahrer des Polo leicht verletzt. Um 12.16 Uhr wurden die Rettungskräfte zum Unfallort gerufen.

Neben Polizei und Sanitätern rückten auch Kameraden der Feuerwehr Wermdorf aus, die die Unfallstelle sicherten und beim Bergen der verletzten Frau technische Hilfe leisteten. Die Fahrerin wurde anschließend zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert. Zur genauen Klärung des Unfallherganges – offenbar kam es zum Zusammenstoß, weil die Vorfahrt nicht beachtet wurde – kam der Unfalldienst aus Leipzig.

Die Ortseinfahrt nach Wermsdorf auf der Oschatzer Straße blieb zeitweilig gesperrt.

Von Jana Brechlin