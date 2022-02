So ergeht es dem Oschatzer Kulturbetrieb im Corona-Modus

Oschatz

Kämmerer und Geschäftsführer Jörg Bringewald rechnet 2022 mit 24 000 Euro coronabedingten Mehrkosten beim Eigenbetrieb der Oschatzer Kultureinrichtungen (EOK). Diese Summe sieht der Wirtschaftsplan der städtischen Tochtergesellschaft vor, in der Bibliothek, Museum, Stadtinformation und kommunale Spielplätze zusammengefasst sind. Einnahmen in Höhe von 249 912 Euro stehen darin Ausgaben von 727 549 Euro gegenüber. Da der Eigenbetrieb nicht selbst Kapital erwirtschaftet und keine Investitionen tätigt, wird dieser Betrag jährlich als Zuschuss aus der Stadtkasse ausgeglichen.

Zum Vergleich: Im Jahr 2020 betrug dieses einkalkulierte Defizit noch 427 494 Euro, Regelungen zu Kurzarbeit und niedrigere Betriebskosten kompensierten dabei einiges, 2021 belief es sich auf 442 588 Euro. Im laufenden Jahr ist erneut mit niedrigeren Erlösen durch Zugangsbeschränkungen und Teilschließungen zu rechnen, eine Normalisierung erwartet Bringewald erst 2023. „Das Verhalten der Besucher ist nicht kalkulierbar, ebenso kann es Veränderungen bei den Zuwendungen des Kulturraums Leipziger Raum geben“, nennt er Ursachen, die nur mittelbar oder gar nicht pandemiebedingt sind.

Ihr täglicher Newsletter aus Oschatz Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Oschatz direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der wichtigste Baustein für 2022 ist die weitere Neukonzeption des Stadt-und Waagenmuseums in der Frongasse. „Es erfolgt kein Eingriff in das Stadtmuseum, erneuert wird nur die Waagenausstellung“, erinnerte Bringewald. Er ist froh über die Kooperation mit der sächsischen Landesstelle für Museumswesen. Diese beabsichtige die Modernisierung finanziell zu unterstützen. Beantragt sind für die Jahre 2020 bis 2022 153 000 Euro Fördermittel. Insgesamt sind 211 000 Euro für die Neugestaltung veranschlagt. Erfolgt alles nach Plan, ist die Eröffnung zum Internationalen Museumstag am 18. Mai 2022 vorgesehen.

Stadtrat Falk Zschäbitz (FDP) regte im Namen der Fraktion Freie Wähler/FDP an, eine Hauptausschusssitzung im Museum durchzuführen, sobald dies der Infektionsschutz wieder zulässt. Man habe die Museumskonzeption bisher nur auf dem Papier gesehen und wolle sich selbst ein Bild machen.

Von Christian Kunze