So familienfreundlich ist Oschatz

Die Region Oschatz hat noch einigen Nachholebedarf in puncto Familienfreundlichkeit. Das besagen die Ergebnisse der großen Onlineumfrage zum „Familienkompass Sachsen“. Auf der Rangliste der 145 untersuchten Kommunen und Gemeinden in ganz Sachsen liegen das Oschatzer Land auf Platz 97 und die Stadt Oschatz auf Platz 131 – also im Schlussfeld. Weil für die Gemeinden Cavertitz, Dahlen, Liebschützberg, Mügeln, Naundorf und Wermsdorf die Zahl der Umfrageteilnehmer nicht für belastbare Aussagen ausreichte, wurden die Ergebnisse dieser Kommunen im „Oschatzer Land“ zusammengefasst.

Schulnoten von 1 bis 5

Die Leipziger Volkszeitung, die Sächsische Zeitung und die Freie Presse wollten über den Sommer von ihren Lesern wissen, wie familienfreundlich die Städte und Gemeinden im Freistaat sind. Dabei galt es, Schulnoten von 1 bis 5 zu verteilen, zum Beispiel zu den Themen Wohnen, Kita-Qualität, Schulen, medizinische Versorgung, Verkehr oder Familienpolitik. Insgesamt gibt es zehn solcher Kategorien.

Auswertung in den nächsten Wochen

Die Oschatzer Allgemeine Zeitung wird in den nächsten Wochen konkret für ihr Verbreitungsgebiet die umfangreichen Daten auswerten, Ergebnisse zu einzelnen Themenkomplexen aufzeigen und dabei auf bestimmte Schwerpunkte, Problemfälle und Hinweise der anonym bleibenden Umfrageteilnehmer ausführlicher eingehen.

Nachholebedarf bei Familienpolitik

Richtig große Ausreißer vom Sachsendurchschnitt gibt es in der Region Oschatz nicht. Hier einige Auffälligkeiten: Bei der Familienpolitik schneidet die Region schlechter ab als der Sachsen-Durchschnitt. Auf die Fragen, ob die Gemeinde viel für Familien tut, es viele Freizeitmöglichkeiten gibt und eine große Schulvielfalt existiert, gibt es jeweils nur ein „befriedigend“. Mit „gut“ wird dagegen in dieser Rubrik die Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr bewertet.

Zukunftschancen für Kinder schlecht bewertet

Ebenfalls nicht gut schneidet die Region Oschatz beim Thema Arbeit ab. Arbeit ist hier schwerer als im Sachsen-Durchschnitt zu finden, die Arbeitswege sind länger und besonders schlecht beurteilen die Umfrageteilnehmer die Zukunftschancen für ihre Kinder mit 3,79 – also gerade mal mit „genügend“.

Gute Noten für Kinderbetreuung

Punkten kann die Region dagegen bei der Kinderbetreuung, die mit einer Note von 2,96 genau im Sachsen-Durchschnitt liegt. Zwar fängt sich Oschatz auch hier bei der Frage nach der guten Vereinbarkeit der Betreuung mit Schichtarbeit nur ein „genügend“ ein, dafür wird die geringe Entfernung zur Kita mit „gut“ bewertet.

Zustand der Schulgebäude nur befriedigend

Beim Thema Schule/Lehre reiht sich die Region Oschatz in die Mehrzahl der sächsischen Kommunen ein. Allerdings gibt es auch hier zwei negative Ausreißer. Der Zustand der Schulgebäude wird nur mit„befriedigend“ bewertet. Und auch Mobbing und Gewalt an der Schule sehen die Umfrageteilnehmer hier als ein größeres Problem als insgesamt im Freistaat.

Verkehrslärm hält sich in Grenzen

Und zum Schluss noch was Positives: Beim Thema Verkehr schneidet die Region etwas besser ab als der Durchschnitt. Wertgeschätzt wird von den Umfrageteilnehmern, dass sich hier Kinder im Verkehr relativ sicher bewegen können und dass sich der Verkehrslärm in Grenzen hält.

