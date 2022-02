So früh wie noch nie: Erster Storch zurück in Oschatz

Oschatz/Zschöllau

„Der hat bestimmt Rückenwind gehabt“, scherzt Ute Zschage. So früh wie noch nie ist in diesem Jahr der erste Storch im Horst auf dem Schornstein von „Blumen Liebender“ im Oschatzer Stadtteil Zschöllau gelandet. Die Inhaberin des Blumengeschäftes hat den großen Vogel am Montag das erste Mal bemerkt, ein anderer Anwohner schoss bereits am Sonntag ein Foto von dem Neuankömmling.

Ankunft früher meist Anfang April

Vor einem Jahr war der erste Storch in Zschöllau am 26. Februar angekommen – also sieben Tage später als diesmal. Doch auch das Ankunftsdatum vor einem Jahr war bereits ungewöhnlich zeitig. Normalerweise waren die Zschöllauer Störche in den vergangenen Jahren meist erst Anfang April oder frühestens Ende März in dem Horst mit einem Durchmesser von zwei Metern gelandet. Die Zschöllauer Storchenchronik, die seit der Erstbesiedlung 1995 geführt wird, weist meist ein Ankunftsdatum Anfang April aus.

Milde Winter Grund für zeitige Rückkehr

Doch seit ein paar Jahren geht der Trend dahin, dass die Störche wegen der milden Winter in Deutschland schon zeitiger aus dem Süden zurück kehren – oder im Extremfall gar nicht erst wegfliegen. So wie der Groitzscher Winterstorch der sich die lange Reise in den Süden und zurück gespart hat und hier geblieben ist. Der erste Storch im Kreis Nordsachsen ist übrigens bereits am 29. Dezember 2021 aus seinem Winterquartier zurück gekehrt. Ein Storchenweibchen besetzte an diesem Tag den Horst auf einem Schornstein in Schkeuditz.

Wahrscheinlich ein Westzieher

Wahrscheinlich handelt es sich bei dem Zschöllauer Storch um einen so genannten Westzieher. Diese Tiere überwintern in Südspanien oder Nordafrika und haben daher einen weniger weiten Rückweg als die Artgenossen, die im Herbst weiter südlich in den afrikanischen Kontinent geflogen sind.

Futter in der Döllnitzaue

Der Storchenhorst in Zschöllau besteht aus großen Knüppeln, Lumpen, Pflanzenteilen und Papierfetzen und seine Außenwand wächst jedes Jahr durch den Einbau von neuem Material ein paar Zentimeter weiter in die Höhe. Ihre Nahrung finden die Zschöllauer Störche vorwiegend in der benachbarten Döllnitzaue. Hier gibt es meist ein ausreichendes Angebot an Fröschen, Wühlmäusen, Schnecken und Käfern.

Weibchen folgt in zwei Wochen

Tagsüber ließ sich der Storch am Montag nur selten blicken. Entweder er war auf Futtersuche ausgeflogen oder hatte sich wegen der niedrigen Temperaturen und des kalten Windes in seinem schützenden Horst verborgen. Hier wartet er nun die nächsten Tage darauf, dass sich eine Storchenfrau dazu gesellt. „Das Weibchen kommt meist so zwei Wochen später an“, so Ute Zschage. Geht alles glatt, brütet das Weibchen dann im April/Mai bis zu fünf Eier aus.

Die Zschöllauer Storchenchronik hat seit Montag – nach einer mehrjährigen Lücke – wieder einen neuen Eintrag. Ute Zschage ergänzte die Tafel mit dem Ankunftsdatum 21. Februar 2021. Der Tag, an dem sie den Zschöllauer Storch in diesem Jahr das erste Mal gesichtet hat.

