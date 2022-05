So geht das Oschatzer Freibad in die Saison 2022

Oschatz

Mit nackten Füßen die Metallstufen des Fünf-Meter-Turmes erklimmen. Ein banger Blick in die Tiefe. Absprung und Eintauchen ins Wasser. Das war letztmalig im Sommer 2019 im Oschatzer Platsch-Freibad möglich. Wegen der Corona-Pandemie musste der Sprungturm in den Badesaisons 2020 und 2021 geschlossen bleiben – und auch die Besucherzahl war limitiert.

In diesem Sommer gibt es keine Beschränkungen mehr. Das Sprungbecken mit Ein- und Dreimeter-Brett und Fünf-Meter-Turm ist genauso geöffnet wie Döllnitzbecken mit 25-Meter-Bahnen, Rutsche und Nichtschwimmerbereich, Wasserspielplatz mit Blumendusche, zwei Beachvolleyballplätze und die große Liegewiese. „Bei einer stabilen Wetterlage mit sonnigen Prognosen und angenehmen Temperaturen ist der Start der Saison für Sonnabend, den 14. Mai, geplant“, informiert Claudia Werner vom Badbetreiber Oschatzer Freizeitstätten GmbH. Bis zu 500 Besucher können sich dann hier vergnügen. Eventuell kommen in diesem Jahr noch einige aus dem Raum Strehla dazu, da das dortige Freibad wegen Sanierungsarbeiten geschlossen ist.

Sprungbecken im Platsch-Freibad Oschatz Quelle: Frank Hörügel

Ein Rasentraktor knattert über die Liegewiese, am Sprungbecken werkeln Handwerker. Die Vorbereitungen auf den Saisonstart laufen gerade auf Hochtouren. „In den letzten Wochen wurden die Becken abgelassen, gereinigt und neu befüllt, das Grün wurde gepflegt, die Liegen gereinigt und aufgestellt, der Imbiss vorbereitet und die technischen Anlagen in Betrieb genommen“, zählt Claudia Werner auf.

Und wie sieht es mit der Wassertemperatur aus? Kathrin Kay hängt ein Wasserthermometer in das Döllnitzbecken. Nach einer kurzen Wartezeit pendelt sich die Temperatur bei 18,8 Grad Celsius ein. „Wie im Sommer an der Ostsee“, scherzt die Objektleiterin. Hält das sonnige Wetter in den nächsten Tagen an, dann dürfte die Wassertemperatur bis zum 14. Mai noch steigen. Denn das Schwimmbecken wird über eine Solaranlage umweltfreundlich beheizt. Und wie sieht es mit der Wassertemperatur in der Schwimmhalle aus? Wurde die wegen der gestiegenen Energiekosten abgesenkt? „Nein, wir haben das Bad ja gerade energetisch saniert“, sagt Claudia Werner. Die Teilnehmer am Schwimmunterricht und an den Kursen können also weiterhin ins 30 Grad warme Becken abtauchen und müssen auch bei 31 Grad Lufttemperatur nicht frieren. Für alle anderen Platsch-Besucher bleibt die Schwimmhalle aber während der Freibadsaison geschlossen.

Derzeit keine Personalprobleme

Personalprobleme gibt es laut Objektleiterin Kathrin Kay beim Betrieb des Freibades nicht. Insgesamt sieben Rettungsschwimmer und Fachangestellte kümmern sich um einen sicheren und reibungslosen Badbetrieb.

Der Eingang zum Freibad erfolgt über die Hauptkasse im Platsch. Den Besuchern stehen hier kostenfreie Parkplätzen zur Verfügung.

Das Platsch-Freibad ist täglich von 12 bis 18 Uhr und in den Sommerferien von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Freibadimbiss ist täglich ab 12 Uhr offen. Kinder zahlen 2,50 und Erwachsene 4,50 Euro Eintritt.

Von Frank Hörügel