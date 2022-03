So geht es für Geflüchtete aus der Ukraine in Nordsachsen weiter

Nordsachsen

Die ersten geflüchteten Menschen aus der Ukraine sind im Landkreis Nordsachsen eingetroffen. Wie das Landratsamt mitteilte, haben sie bei Verwandten, Freunden oder Bekannten Zuflucht gefunden. Vielerorts stellt sich jetzt die Frage, wie es organisatorisch für sie in Deutschland weitergeht.

Infos im Internet

Das Landratsamt hat auf seiner Internetseite die Rubrik „Ukraine – Informationen und Hilfe“ eröffnet. Schwerpunkt dort ist aktuell die Registrierung der Kriegsflüchtlinge in Deutschland.

Auf europäischer Ebene steht zunächst am 3. März die Entscheidung an, wonach den aus der Ukraine vertriebenen Menschen vorübergehender Schutz gewährt und eine Aufenthaltserlaubnis nach Paragraf 24 AufenthG erteilt werden soll. An diesen Status sind verschiedene staatliche Leistungen nach dem Asylgesetz gekoppelt, unter anderem eine angemessene Unterbringung.

Bis zu dieser Entscheidung empfiehlt der Landkreis Nordsachsen soweit möglich eine private Unterbringung und Versorgung der Geflüchteten. Sofern dies nicht möglich ist und eine Unterkunft, Verpflegung oder medizinische Versorgung benötigt werden, sollten ukrainische Staatsangehörige die Aufnahmeeinrichtung Mockau III in 04356 Leipzig, Graf-Zeppelin-Ring 6 aufsuchen. In jedem Fall bittet die Kreisverwaltung um eine Registrierung über das nordsächsische Beteiligungsportal. Das ist über die Rubrik „Ukraine – Informationen und Hilfe“ auf der Internetseite www.lra-nordsachsen.de erreichbar. Die dort erhobenen Daten dienen als Grundlage für das weitere Anerkennungsverfahren nach dem Asylrecht.

Kein Visum nötig

Grundsätzlich benötigen ukrainische Staatsangehörige für einen Kurzaufenthalt von maximal 90 Tagen im Bundesgebiet kein Visum, wird informiert. Aufgrund der aktuellen Situation ist eine Verlängerung des Kurzaufenthalts um weitere 90 Tage möglich. Nach einer Meldung unter der E-Mail- Adresse ukraine@lra-nordsachsen.de übernimmt das die Kreisverwaltung. In diesem Fall besteht allerdings kein Anspruch auf staatliche Leistungen nach dem Asylgesetz.

Landkreis hat 50 Wohnungen angemietet

Für die Unterbringung von Menschen aus der Ukraine hat der Landkreis Nordsachsen in einem ersten Schritt 50 Wohnungen angemietet, informierte Sozialdezernentin Heike Schmidt auf LVZ-Nachfrage. Darüber hinaus würden unablässig neue Angebote von Städten und Gemeinden sowie von privaten und Großvermietern aus ganz Nordsachsen beim Landratsamt eingehen. „Die Bereitschaft zu helfen, ist sehr groß“, schätzt sie ein. Bereits zuvor hatte Jens Kabisch, der 2. Beigeordnete des Landkreises Nordsachsen, gegenüber der LVZ erklärt, dass der Landkreis seit der Flüchtlingskrise 2015/2016 Kapazitäten vorhalte, um Flüchtlinge aufnehmen zu können, „was zuletzt bei der Aufnahme von afghanischen Ortskräften und Flüchtlingen aus Belarus bewiesen wurde.“ Kabisch: „Die Kapazitäten sind derzeit noch nicht ausgelastet, Möglichkeiten der Aufnahme sind im Rahmen bestehender Verteilmechanismen abgestimmt auch kurzfristig möglich.“

Von lvz