So geschädigt ist der Wald im Landkreis Nordsachsen

Nordsachsen

„Stürme, Dürre und Borkenkäfer haben im sächsischen Wald seit Oktober 2017 rund 82 000 Hektar Wald geschädigt. Auf zusätzlichen 7500 Hektar sind Freiflächen entstanden. Das hat eine Analyse von Satellitendaten durch das Kompetenzzentrum für Wald und Forstwirtschaft von Sachsenforst ergeben“, berichtet Silvio Karczmarczyk, Sachbearbeiter für Öffentlichkeitsarbeit im Forstbezirk Taura in Nordsachsen. „An den Daten kann man gut erkennen, welche immense Aufgabe Waldbesitzende und Forstleute bei der Schadensbeseitigung bereits bewältigt haben und weiterhin bewältigen müssen. Die Herausforderung durch diese lautlose Naturkatastrophe bleibt riesig.“

Diese mit Satellitenhilfe erstellte Karte zeigt besonders geschädigte Waldflächen in Nordsachsen – in der Dübener Heide, in der Falkenstruth (oben rechts) sowie im Norden der Dahlener Heide. Die violettfarbenen Flächen sind geschädigte Waldflächen. Auf den magenta eingefärbten Punkten steht schon kein Wald mehr. Quelle: Forstbezirk Taura

Doch es gibt erhebliche regionale Unterschiede. Die Analyse zeigt, dass vom Schadgeschehen der vergangenen drei Jahre besonders der Erzgebirgskreis sowie die Landkreise Nordsachsen, Bautzen und Sächsische Schweiz-Osterzgebirge betroffen sind. In diesen Regionen hat das Zusammenwirken von ungünstigen Wuchsbedingungen und Klimaextremen besonders hohe Schäden verursacht. Die meisten Freiflächen sind hingegen in den Landkreisen Görlitz und Mittelsachsen entstanden. 45 Prozent der gesamten Waldschäden sind dem Staatswald zuzuordnen, 40 Prozent entfallen auf den Privatwald, der Rest auf den Körperschaftswald.

Junge Bäume unter den abgestorbenen Altbäumen

„Mit den gewonnenen Daten werden unter anderem die Wiederbewaldung der Freiflächen sowie die aktive Anpassung der Wälder an den fortschreitenden Klimawandel unterstützt. Auf vielen geschädigten Flächen konnten wir unter den abgestorbenen Altbäumen bereits zahlreiche junge Bäume vorfinden. Diese neue Generation Wald wurde in den vergangenen 30 Jahren im Schutz der intakten Wälder von den Waldbesitzern verjüngt. Jetzt zahlt sich das weitsichtige Handeln aus“, so Karczmarczyk weiter. Allerdings ist ein Ende des Schadgeschehens derzeit noch nicht absehbar. Im vergangenen Jahr sind die Waldschäden im Vergleich zu den Vorjahren zwar zurückgegangen, sie befinden sich aber weiter auf einem hohen Niveau. „Auch in diesem Frühjahr werden wieder Borkenkäfer in großer Anzahl ausschwärmen und neue Bäume befallen“, prognostiziert Karczmarczyk.

Die Larve eines Blauen Kiefernprachtkäfers. Quelle: Forstbezirk Taura

Mit Satelliten erstellte Karte

Auch Josef Pietzonka, im Forstbezirk Referent für Privat-und Körperschaftswald, schaut mit großer Sorge auf eine Übersichtskarte, die mit allerlei violett (geschädigt) und magenta (Freifläche) eingefärbten Punkten markiert ist. Die Karte, erstellt mit Daten der Sentinel-2-Umweltsatelliten, zeigt das Ausmaß geschädigter Waldflächen, in denen vor allem der Zwölf- und der Sechszähnige Kiefernborkenkäfer sowie der Blaue Kiefernprachtkäfer ganze Arbeit geleistet haben. Der gesamte Landkreis Nordsachsen, der sich zu großen Teilen mit dem Zuständigkeitsbereich des Forstbezirks Taura deckt, ist neben der Königsbrücker Heide (Westlausitz) der Hotspot für holz- und rindenbrütende Käferarten. Wegen der Trockenheit der zurückliegenden Jahre finden die Schädlinge besonders in den Kiefer-Monokulturen hervorragende Bedingungen vor. So werden aktuell in den Wäldern des Landkreises ein Viertel aller geschädigten Kiefern Sachsens erfasst.

Auf die Stürme 2018 folgte eine wahre Schädlingsflut

Speziell seit den Stürmen des Jahres 2018 registrieren die Experten eine wahre Schädlingsflut in den Wäldern. Im Vergleich von 2017 zu 2018 gab es eine regelrechte Explosion der Anzahl von noch stehenden Bäumen, die derart geschwächt waren, dass sie leicht von Schädlingen heimgesucht werden konnten. Von einer eher vernachlässigbaren Größe schnellte der sogenannte Stehendbefall sachsenweit auf etwa 120 000 Kubikmeter Kiefernholz. Im Jahre 2020 lag er sogar bei 275 000 Kubikmeter.

Unter der Rinde haben es die Schädlinge zumeist trocken. Steigt die Temperatur, entwickeln sich die Larven zu Käfern. Diese fliegen aus, um sich wieder neue Bäume zu suchen. Quelle: Forstbezirk Taura

Die Satelliten zeichnen eine Entwicklung vitaler, grüner Waldgebiete auf, in denen die Nadeln der Kiefern 2017 noch mit reichlich Chlorophyll gefüllt waren, durch die Käferschädigung jedoch zunehmend braun oder grau wurden. Auf Kahlflächen werden zudem nur noch Nadelstreu respektive Gras erfasst. Diese Satellitendaten wurden aufwendig analysiert und mit den Ergebnissen von Kontrollen durch Luftbildauswertungen, Flächenbegängen oder auch einer speziellen Borkenkäfer-App verschnitten.Somit erreichen die Forstexperten eine Erfassungsgenauigkeit von etwa 80 Prozent. Besonders betroffen sind in Nordsachsen Waldflächen im Bereich Mockrehna sowie bei Wöllnau und Bad Düben, in der Beilroder Falkenstruth und zwischen Torgau und Belgern-Schildau.

Pietzonka spricht von einer noch nie dagewesenen Schadsituation, der man nun unter anderem mit der Ausweisung sogenannter Vorranggebiete entgegentreten will. Damit solle der flächige und eigentumsübergreifende Verlust von Waldfunktionen begrenzt werden. Gemeinsam mit der Unteren Forstbehörde wolle man in jenen Gebieten, in denen die Schadsituation noch einen besonders effizienten Handlungsspielraum lasse, verstärkt an die Waldbesitzer herantreten, diese mobilisieren und unterstützen. Denn nur mit diesen besteht die Chance, die Käfergefahr in Grenzen zu halten. Dazu wird Waldbesitzern, die sich an den Forstbezirk wenden, technische Hilfe angeboten.

Das heißt, „private Waldbesitzer schließen statt mit Forstunternehmen nun direkt mit uns einen Vertrag ab, betroffene Schadflächen zu beräumen“, erklärt Pietzonka. Im Forstbezirk erhofft man sich durch die Vermittlungsfunktion eine Verbesserung der Situation für kleine private Waldbesitzer, die vor allem aus Angst vor finanziellen Verlusten und Überforderung bislang bei der Schadholzsanierung noch nicht zur Tat schritten. „Technik in abgelegenen Flächen einzusetzen, ist teuer“, weiß Pietzonka. Deswegen versuche der Forstbezirk auch, die vielen kleinen Splitterflächen unter einen Hut zu bekommen.

„Was wir dringend brauchen, ist typisches Schmuddelwetter“

Das Borkenkäfer-Problem ist natürlich auch Revierförster Jan Schmidt bekannt. In seinem Revier Wartha bei Pressel musste er im vergangenen Jahr 27 000 Festmeter Holz einschlagen. Das ist das Dreifache vom eigentlich Geplanten. „Der Borkenkäfer hat den Winter gut überlebt. Er ist bereits wieder aktiv. Was wir dringend brauchen, ist typisches Schmuddelwetter mit Temperaturen etwas über null Grad und viel Regen. Das würde dem Käfer erheblich schaden. Trotzdem versuchen wir, freie Flächen immer wieder neu aufzuforsten und neue Bestände zu schaffen“, so Schmidt.

Dass es dem Wald schlecht geht, kann auch Andreas Schirmer vom Kirchenforst bei Bad Düben bestätigen. „Es sind nahezu alle Baumarten betroffen. So richtig gesund ist kaum noch ein Baum. Einziger Lichtblick sind verschiedene Eichenarten und Spitzahorn, die aktuell nicht so stark vom Borkenkäfer befallen sind. Dennoch werden auch im Kirchenforst immer wieder neue Fläche aufgeforstet, um neue Bäume wachsen zu lassen.“