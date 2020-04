So gestalten die Menschen der Collm-Region jetzt ihre Freizeit zuhause

Collm-Region

Sind Ausgangsbeschränkungen und Kontaktsperren auch Chancen? Wendet man sich, wenn die Stammkneipe geschlossen ist und der Sportverein pausiert, wieder alten Hobbys zu? Oder schaut sich das Handbuch des neuen Smartphones genau an, um alle Funktionen zu verstehen? Die Oschatzer Allgemeine fragte nach:

„Mir bleibt wenig freie Zeit für Hobbys“, betont Peggy Naumann (43) aus Dahlen. Ihr behindertes Kind, das derzeit auch zuhause sei, fordere ihre ganze Aufmerksamkeit. „Aber es stimmt schon, etwas mehr gelesen als sonst habe ich in den vergangenen Wochen schon. Und im Garten bin ich auch schon weiter als in anderen Jahren um diese Zeit“, räumt die Dahlenerin ein.

Als „Naturbursche“ bezeichnet sich Frank Hennig (65) aus Schmannewitz. Er sei ohnehin oft zum Joggen und Radfahren draußen. Das gehe jetzt zum Glück auch. Und das hätten offenbar mehr Leute für sich entdeckt. „Ich bin sonst oft allein unterwegs. Jetzt sehe ich in ’meinem Revier’, der Dahlener Heide, mehr Leute bei sportlicher Betätigung an der frischen Luft“, berichtet er.

Einen neuen Alltag entdeckt Ingolf Barthel (63) aus Mügeln derzeit auch ganz ohne Corona: „Ich bin seit 1. März Rentner und da geht das“, schmunzelt er. „Da hat man eigentlich Zeit. Und ich habe einen Garten – da hat man zu tun.“ Früher im Bergbau in Kemmlitz tätig, steht er gerade am Anfang eines neuen Lebensabschnitts. Daher habe er mit den Ausgangsbeschränkungen weniger ein Problem gehabt als vielleicht andere.

Groß eingeschränkt habe er sich jedenfalls nicht gefühlt. Außer vielleicht die geschlossen Gaststätten am Wegesrand: „Wir sind Fahrrad gefahren bei dem herrlichen Wetter. Da kann man nirgendwo einkehren.“ Trotzdem sagt er: „Es könnte wegen mir so weiter gehen. Der Himmel ist klar, es fliegt kein Flugzeug – es hat ja auch positive Seiten“, sagt er, auch wenn die Maßnahmen andere Berufsgruppen wie die Gastronomie bestimmt hart treffen.

„Alles wie immer“, gibt Margit Schmidt (62) aus Oschatz zu Protokoll. Sie arbeite in der Wäscherei einer Dahlener Pflegeeinrichtung, hat also einen ausgefüllten Arbeitstag und keine Anzeichen von Lagerkoller und keine Anlass, sich ein neues Hobby zu suchen.

Ganz genau so sieht es bei Toni Schymek (25) aus. Nur ist der Arbeitsweg des Maurers auf Montage noch ein bisschen länger. „Die freie Zeit brauche ich zum Entspannen“, betont er.

Neue Hobbys hat sich auch Katrin Noatzsch (49) aus Dahlen in ihrer Freizeit bislang nicht zugelegt. Wir treffen sie in Mügeln mit ihrer Familie, wohin sie demnächst ziehen werde. Für sie sei es jetzt erst einmal eine Umstellung gewesen, dass die Kinder zuhause seien. Daher galt es, einen neuen Alltag mit Freizeit gemeinsam zu organisieren, solange keine Schule sei.

„Wir sind jetzt immer Spazieren gewesen an der Elbe oder der Mulde mit dem Hund“, erzählt sie. Mit den Kindern gehe es auch nach Niedergoseln zum Spielen auf die Wiese – Hauptsache, raus.

Für den Geschmack von Maria Eisold (22) aus Malkwitz bietet die gegenwärtige Situation – zumindest zuhause – zu viel Ablenkung. Sie sei gerade dabei, ihre Bachelor-Arbeit zu schreiben, was bei vier Personen im Haushalt nicht ganz einfach sei. Aber glücklicherweise hat sie das Reiten schon länger als Hobby für sich entdeckt, also frische Luft mit Abstand – genau, wie es erlaubt sei.

„Garten“, Janine Springsguth (30) aus Mügeln überlegt nicht lang, um etwas zu benennen, was sie dank Corona für sich neu entdeckt hat. „Gartenarbeit“, schießt es genauer werdend aus ihr heraus. „Weil das Wetter eben so schön ist“, sagt sie, verbringe sie jetzt öfter Zeit in der Kleingartensparte.

Davor sei sie nicht unbedingt versessen auf die Arbeit im Grünen gewesen, jetzt aber habe sie mit bereitwillig mit angepflanzt und einen Sichtschutz mitangebracht, um den Garten der Schwiegereltern in Schuss zu bringen.

Von Axel Kaminski und Manuel Niemann