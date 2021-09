So hat Oschatz und die Collm-Region bei der Bundestagswahl abgestimmt

Oschatz

Oschatz gehört zum Landkreis Nordsachsen (Wahlkreis 151). Oschatz und seine Ortsteile Merkwitz, Schmorkau, Limbach, Leuben, Thalheim, Rechau, Zöschau, Altoschatz und Kleinforst zählten insgesamt rund 11700 Wahlberechtigte. Zwölf Kandidatinnen und Kandidaten (Erststimme) stellten sich zur Wahl und 22 Parteien (Zweitstimme). Im Landkreis Nordsachsen konnten circa 165 500 Wahlberechtigten ihre Stimmen im Wahllokal abgeben. Der Kreiswahlausschuss wird in öffentlicher Sitzung am 30. September 2021 ab 17 Uhr auf Schloss Hartenfels in Torgau zur Feststellung des endgültigen Wahlergebnisses der Bundestagswahl für den Wahlkreis 151 zusammentreten.

So hat Oschatz gewählt

Oschatz und seine Ortsteile Merkwitz, Schmorkau, Limbach, Leuben Thalheim, Altoschatz und Kleinforst zählten insgesamt rund 11700 Wahlberechtigte.

So hat die Gemeinde Cavertitz gewählt

Die Gemeinde Caveritz mit zahlreichen Ortsteilen befindet sich nordöstlich von Oschatz. Die Gemeinden hat 2207 Einwohner. Die Region ist vor allem land- und forstwirtschaftlich geprägt..

So haben die Stadt Dahlen und die Ortsteile gewählt

Die Stad Dahlen ist das Zentrum der Dahlener Heide und befindet sich nordöstlich von Oschatz. Die Stadt und seine Ortsteile hat 4189 Einwohner. Die Region ist vor allem ländlich geprägt.

So hat die Gemeinde Liebschützberg gewählt

Die Gemeinde Liebschützberg ihren mit zahlreichen Ortsteilen befindet sich nordöstlich von Oschatz und grenzt an Brandenburg an. Die Gemeinden hat 2958 Einwohner. Wahrzeichen der ländliche geprägten Region ist der Liebschützberg.

So haben die Stadt Mügeln und die Ortsteile gewählt

Die Stadt Mügeln befindet sich südlich von Oschatz und hat einen lange Geschichte. Die fruchtbaren Böden um Mügeln ermöglichen hier in größeren Stil den Obstbau. Die Stadt hat 5855 Einwohner.

So hat die Gemeinde Naundorf gewählt

Die Gemeinde Naundorf mit zahlreichen Ortsteilen grenzt südlich an das Oschatzer Stadtgebiet an. Die Gemeinden hat 2224 Einwohner. Die Region ist vor allem landwirtschaftlich geprägt. und grenzt sowohl an den Landkreis Meißen als auch an den Landkreis Mittelsachsen an.

So hat die Gemeinde Wermsdorf gewählt

Die Gemeinde Wermsdorf mit zahlreichen Ortsteilen befindet sich westlich von Oschatz. Die Seen mit der Fischwirtschaft und auch der Wald sind landschaftsprägend. Das Jagdschloss ist eine touristische Sehenswürdigkeit. Wermsdorf verfügt über mehrere Kliniken. Die Gemeinden hat 5318 Einwohner.

So hat Nordsachsen gewählt

Im Landkreis Nordsachsen konnten circa 165 500 Wahlberechtigten ihre Stimmen im Wahllokal abgeben.

So wurde in den anderen Gemeinden in Sachsen gewählt

Hier können Sie sehen, wie in allen sächsischen Städten und Gemeinden gewählt wurde.

Von Frank Hörügel und Hagen Rösner