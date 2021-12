So kümmern sich Pflege-Azubis in Oschatz um Frau Paul

Oschatz

Nach einem Schlaganfall ist die 65-jährige Paula halbseitig gelähmt und ans Bett gefesselt. „Frau Paula: Wir würden jetzt die Decke rausnehmen. Ist das Okay für Sie?“, fragt Luca Lehmann mit freundlicher Stimme. Der 17-Jährige aus Kleinböhla wartet nicht auf eine Antwort, Frau Paula kann nicht sprechen. Kein Wunder: Paula ist eine Übungspuppe.

Ein Blick von außen ins gläserne Patientenzimmer der Collm-Klinik. Quelle: Frank Hörügel

Der angehende Pflegefachmann Luca Lehmann (erstes Lehrjahr) trainiert Ende der vergangenen Woche zusammen mit acht jungen Frauen vom ersten bis zum dritten Lehrjahr das erste Mal im neuen gläsernen Patientenzimmer, das seit Anfang Juli als Aus- und Weiterbildungszentrum im ehemaligen Blumenladen eingerichtet wurde. Der Clou: Passanten können durch die halbrunde Fensterfront des kleinen Gebäudes an der Pforte direkt an der Ecke Parkstraße/Burgstraße den angehenden Pflegefachkräften bei der praktischen Ausbildung zuschauen. Rund 200 000 Euro hat die Klinik sich den Umbau und die Ausstattung des gläsernen Patientenzimmers nebst Schulungsraum mit virtueller Tafel kosten lassen.

Antirutschmatte unter die Füße

„Heute üben wir den Transfer kopfwärts. Das A und O ist, dass wir den Patienten sagen, was wir vorhaben“, sagt Jasmin Plotzki. Die 19-jährige Oschatzerin lernt Gesundheits- und Krankenpflegerin im dritten Ausbildungsjahr. Sie hat die meiste Erfahrung und leitet die Anderen an. Julia Scheuche (18) aus Riesa dreht Paula auf die Seite, Luca Lehmann schiebt eine blaue Gleitfolie unter den Körper der Puppe. „Jetzt legen wir noch die Antirutschmatte unter die Füße von Paula“, weist Jasmin Plotzki an.

Patientin nach oben gezogen

Auf geht’s in die letzte Runde. Julia Scheuche und Luca Lehmann fassen die oberen Zipfel der Gleitfolie und warten auf das Signal von Jasmin Plotzki. „Eins, zwei und drei“, sagt die 19-Jährige. Julia Scheuche und Luca Lehmann verlagern ihr Gewicht nach oben und ziehen Paula gemeinsam in Richtung Kopfkissen. „Fein gemacht“, lobt Heike Winkler. Die 57-jährige Oschatzerin ist die zentrale Praxisanleiterin der Collm-Klinik. Zusammen mit weiteren 29 Kolleginnen und Kollegen kümmert sie sich um die praktische Ausbildung der Auszubildenden (Azubis).

Investition in den Berufsnachwuchs

Wie die meisten Krankenhäuser in Deutschland sucht auch die Collm-Klinik dringend nach Pflegefachkräften – und investiert deshalb in den Berufsnachwuchs. Bis zum Jahr 2025 werden viele der jetzigen Pflegerinnen und Pfleger in Rente gehen, umreißt Pflegedienstleiterin Antje Doßmann das Problem. Bereits 2020 wurde deshalb die Ausbildung, deren theoretischer Teil in der Berufsfachschule am Torgauer Kreiskrankenhaus und der Oschatzer Heimerer-Schule erfolgt, intensiviert. Die Zahl von jungen Frauen und Männern, die sich in drei Jahren zur Pflegefachfrau oder zum Pflegefachmann ausbilden lassen wollen, ist in der Collm-Klinik auf aktuell neun gestiegen (bis 2019 vier bis sechs pro Jahr). Damit geht ein erhöhter Platzbedarf für die praktische Ausbildung einher. Deshalb wurde in das gläserne Patientenzimmer investiert.

Corona schreckt nicht ab

Welche Motivation treibt die künftigen Pflegefachkräfte an, diesen schwierigen Beruf zu erlernen? Jasmin Plotzki, die im dritten Ausbildungsjahr lernt, kann diese Frage am besten beantworten. „Ich wollte schon immer in der Pflege arbeiten. Und wenn ich im September nächsten Jahres meinen Abschluss habe, dann möchte ich gern hier im Haus bleiben – am liebsten in der inneren Medizin“, sagt die Oschatzerin. In ihrer Ausbildungszeit hat sie alle bisherigen Corona-Wellen live miterlebt. Hat das ihrem Berufswunsch einen Dämpfer versetzt? „Das schreckt mich nicht ab“, sagt sie.

Gut auf Beruf vorbereitet

Julia Scheuche bezeichnet sich selbst als einen sozialen Menschen und lernt deshalb diesen Beruf im zweiten Ausbildungsjahr. Die 18-jährige Riesaerin schätzt die familiäre Atmosphäre in der Collm-Klinik. „Auf jeder Station werde ich gut auf den Beruf vorbereitet“, sagt sie. Trotz der Corona-Belastungen würde sie sich wieder für diese Ausbildung entscheiden. „Das Schönste an diesem Beruf ist die Dankbarkeit der Patienten.“

Etwas Gutes tun

Denada Shkoza, die aus Italien stammt, ist eine Quereinsteigerin. Die 26-jährige Oschatzerin arbeitete bis zum März 2020 als Selbstständige in der Gastronomie und anschließend in der häuslichen Krankenpflege. „Die Arbeit hat mir sehr gut gefallen“, sagt sie. Seit September lernt sie mit acht anderen Azubis im ersten Ausbildungsjahr und fühlt sich in der Collm-Klinik wohl. „Ich habe das Gefühl, etwas Gutes zu tun“, beschreibt Denada Shkoza ihre Motivation.

Sowohl in der Erstausbildung als auch beim zweiten Bildungsweg sind laut Collm-Klinik noch Plätze frei.

Von Frank Hörügel