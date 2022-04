So lief der erste Hochschultag nach Corona in Oschatz

Oschatz

Erstmals seit 2019 hat die Arbeitsagentur Oschatz am Sonnabend wieder einen Hochschultag in Präsenz durchgeführt. In den beiden vergangenen Jahren konnte dieses Angebot wegen der Corona-Pandemie nur virtuell unterbreitet werden. „Wir sind heilfroh, dass wir das wieder so machen können“, sagte Arbeitsagenturchefin Cordula Hartrampf-Hirschberg. Die Zahl der Aussteller und der Besucher war jedoch deutlich geringer als 2019. Am Sonnabend warben 18 Aussteller um die künftigen Studenten, darunter Universitäten, Fachhochschulen – aber auch Bundeswehr, Polizei und die Arbeitsagentur selbst.

Vor drei Jahren waren es noch 24 Aussteller gewesen. Auch die Besucherzahl blieb mit rund 200 hinter dem Jahr 2019 zurück, als etwa doppelt so viele Jugendliche den Hochschultag nutzten. „Wir erreichen die Zahlen aus der Zeit vor Corona noch nicht, wir brauchen noch ein bisschen Anlauf“, sagte Eckehard Thau als Teamleiter Berufsberatung der Arbeitsagentur.

Eine der rund 200 Besucherinnen und Besucher am Sonnabend war Lea Finsterbusch aus Dahlen. Die 16-Jährige besucht das Oschatzer Thomas-Mann-Gymnasium. Die Elftklässlerin wird sich im nächsten Jahr entscheiden, was sie studieren möchte, machte sich aber jetzt schon mal über die Angebote kundig. „Mich interessieren die Naturwissenschaften, besonders Chemie“, sagte die Gymnasiastin. Am Stand der Universität Chemnitz erläuterte ihr Studienberater Lukas Strechel, welche Möglichkeiten es an seiner Universität gibt. „Viele sind erstaunt, dass wir nicht nur technische Studienrichtungen, sondern auch Human- und Sozialwissenschaften anbieten“, sagte der Student.

Von Frank Hörügel