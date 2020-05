So öffnen die Oschatzer Kitas ab Montag

Oschatz

Die Betreuung in den Kindertagesstätten der Stadt Oschatz erfolgt ab Montag wie folgt:

Die Horte informieren die Sorgeberechtigten in einem Elternbrief über die aktuellen Betreuungszeiten.

Kindertagesstätten: Die Kita Am Holländer mit Außenstelle Zschöllauer Zwergenberg hat von 7 bis 16 Uhr, die Kita Kunterbunt von 7 bis 16 Uhr, die Kita Kinderwelt von 7.30 bis 15.30 Uhr und die Kita Spatzennest von 7 bis 16 Uhr geöffnet. „Kinder, bei denen ein Sorgeberechtigter nicht berufstätig ist, werden nur bis nach der Einnahme des Mittagessens betreut“, teilte Anja Seidel, Pressesprecherin der Stadtverwaltung, am Donnerstag mit.

Basis ist Info des Kultusministerium

Mit diesen Öffnungszeiten orientiert sich die Stadtverwaltung an den Vorgaben des sächsischen Kultusministeriums. In der Info des Ministeriums heißt es wörtlich: „Der Betreuungsanspruch gegenüber Kindertagestätten und Kindertagespflege besteht im Rahmen der Betreuungsverträge uneingeschränkt. Stehen jedoch Personal oder Räumlichkeiten nicht im erforderlichen Umfang zur Verfügung, kann der Einrichtungsbetrieb durch Verringerung der Betreuungszeiten eingeschränkt werden.“

April-Beiträge für Eltern ausgesetzt

Die Zahlung der Elternbeiträge aufgrund der Schließung der Kindertagesstätten ab 18. März wurde laut Stadtverwaltung für den Monat April ausgesetzt.

Für Kinder, die seit 20. April eine Notbetreuung in den Kindertagesstätten der Stadt Oschatz in Anspruch genommen haben, wird im Mai der Beitrag in Höhe von 60 Prozent des veranlagten Elternbeitrages erhoben. „Zuviel gezahlte Beiträge werden auf das Konto des Zahlungspflichtigen zurück überwiesen“, versicherte die Pressesprecherin.

Für Kinder, welche die Notbetreuung nicht in Anspruch genommen haben, entfällt für den Monat Mai die Elternbeitragspflicht. Alle Eltern erhalten einen Änderungsbescheid.

Weitere Informationen zur Betreuung ab Montag, dem 18. Mai, sind auf der Internetseite der Stadt Oschatz zu finden. Dort können die Formulare Gesundheitsbestätigung und Belehrung zum Infektionsschutzgesetz herunter geladen werden.

Von Frank Hörügel