So schüttelt Oschatz die Corona-Starre ab

Oschatz

Seine Vorfreude auf den kommenden Sonntag versucht Thomas Schupke gar nicht erst zu verbergen. „Endlich darf wieder was los sein in Oschatz. Deshalb wollen wir es auch ein bisschen krachen lassen und hoffen, dass viele Leute in die Stadt kommen“, sagt der Vorsitzende der Werbegemeinschaft.

Die Werbegemeinschaft will beim ersten „Frühlingserwachen“ nach dreijähriger Zwangspause wegen Corona am Sonntag von 13 bis 18 Uhr auf dem Neumarkt nicht kleckern, sondern klotzen. „Es könnte sogar sein, dass der Neumarkt so ein bisschen aus den Nähten platzt.“ Insgesamt 20 Händler, Gastronomen und Firmen konnten laut Schupke gewonnen werden, die ihre Waren anbieten oder sich präsentieren. Die Besucher können zum Beispiel Keramik, Stickerei, Dekorationsartikel, Pflanzen, Fruchtaufstriche, Säfte oder Honig kaufen.

Das Duo Borufka & Hofmann (Tino Borufka und Martin Hofmann) wird für musikalische Unterhaltung auf dem Neumarkt sorgen. Für die Kinderbespaßung werden unter anderem Hüpfburgen, ein Karussell und ein Traktor aufgefahren. Die gastronomische Versorgung ist mit drei Imbissständen gesichert, wo es auch Burger und Langos geben wird. Und die Werbegemeinschaft wird Getränke ausschenken. „Bei kaltem Wetter machen wir auch Glühwein – so dass die Leute sich bei uns auf dem Neumarkt wohl fühlen“, sagt Schupke.

Die Geschäfte im Stadtzentrum können ebenfalls in der Zeit von 13 bis 18 Uhr öffnen. Dafür hatte der Stadtrat mit einem entsprechenden Beschluss in seiner jüngsten Sitzung den Grundstein gelegt. Schupke: „Wir hoffen, dass möglichst viele Geschäfte mitmachen und viele Kunden in die Läden gehen.“

Familientag auf dem Altmarkt

Parallel zum „Oschatzer Frühlingserwachen“ findet am Sonntag der Familientag der Oschatzer Gilde von 13 bis 17 Uhr auf dem Altmarkt statt. „Wir freuen uns total, dass wir endlich mal wieder was machen und miteinander in Kontakt kommen können“, sagt Henry Korn als Vorsitzender der Gilde.

Die Handwerker und Dienstleister der Gilde wollen diesmal Kinder und Familien in den Mittelpunkt stellen, war von Gilde-Mitglied Anja Helbig zu erfahren. „Unsere Angebote sind deshalb auf Kinder und Familien ausgerichtet.“ Die Gildemitglieder wollen zwei Hüpfburgen – für kleinere und größere Kinder – aufstellen. „Die Hauptattraktion wird ein Bullriding sein“, verrät Anja Helbig. Beim Bullenreiten gewinnt Derjenige, der sich am längsten im Sattel halten kann. Jeder Ritt kostet einen Euro. Die Einnahmen sollen komplett für die ukrainischen Flüchtlinge gespendet werden, die nach Oschatz kommen.

Und es gibt Preise zu gewinnen: Für die Bullenreiterin mit der besten Sattelfestigkeit gibt es einen Shopping-Gutschein von der Werbegemeinschaft, für den ausdauerndsten Reiter ein Grillpaket und für das beste Kind einen Platsch-Gutschein im Wert von 50 Euro. Auch die Gilde-Mitglieder werden in den Sattel steigen. „Wer als Erstes runter fällt, muss die nächste Grill-Party für die Gilde bezahlen“, verrät Anja Helbig.

Lehmbau für Kinder

Bauunternehmer David Pfennig wird Lehmbau für Kinder anbieten, die mit Steinen und Lehm kleine Bauwerke errichten können. Und die Marketingagentur Maikirschen ist mit Jonglage, Hula Hoop und Kinderschminken präsent.

Die Gilde-Mitglieder – erkennbar an ihren einheitlichen T-Shirts – werden zudem Fragen der Besucher rund und Thema Bauen beantworten.

Von Frank Hörügel