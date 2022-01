So viele Weihnachtsbäume haben die Oschatzer am Wochenende entsorgt

Region Oschatz

Die Weihnachtsbaumentsorger der Collm-Region halten sich an Regeln: Kein einziger der zur Kompostierung im Betriebshof Rechau/Zöschau abgegebenen Nadelgehölze wies noch Schmuckreste auf. Das erklärte der Geschäftsführer der Abfallwirtschaft Torgau-Oschatz, Martin Klemm auf Nachfrage.

Das Unternehmen hatte am Sonnabend dazu aufgerufen, die heimischen Christbäume zu entsorgen. Das war auf dem Betriebshof direkt möglich, ferner an sechs weiteren Orten in den Gemeinden der Collm-Region. Ebenfalls sechs Stationen umfasste die Tour des Pressfahrzeugs, das zur Baumabholung in Oschatz unterwegs war. Auch hier waren die Oschatzer diszipliniert, laut Martin Klemm habe niemand die Gelegenheit genutzt, unerlaubt anderen Abfall zu entsorgen.

Ihr täglicher Newsletter aus Oschatz Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Oschatz direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auf der Runde des Pressfahrzeugs wurden nach Angaben des Geschäftsführers insgesamt 382 Weihnachtsbäume gesammelt. „Das entspricht 2,20 Tonnen.“ Die an den übrigen Annahmestellen abgegebenen Weihnachtsbäume werden erst zu einem späteren Zeitpunkt gewogen. Das Gewicht der direkt auf dem Betriebshof Rechau/Zöschau abgegebenen Bäume wird nicht separat erfasst. Allen gemein ist, dass sie geschreddert, kompostiert und verkauft oder zur Energiegewinnung genutzt werden.

Weiterhin können Bäume kostenlos im Betriebshof abgegeben werden, die Öffnungszeiten sind: Montag bis Freitag: 7.30 bis 17 Uhr, Sonnabend: 8 bis 12 Uhr.

Von Christian Kunze