So wollen diese drei Männer das Mügelner Rathaus erobern

Mügeln

Wir haben den drei Bewerbern um den Mügelner Bürgermeisterposten sieben Fragen gestellt. Hier die ersten vier Fragen und Antworten. Der zweite Teil folgt in den nächsten Tagen.

Die Stärken von Mügeln

Wo sehen Sie die Stärken der Stadt, die Sie als Bürgermeister ausbauen möchten?

Mario Michaels:Die vielen Menschen, die hier beheimatet sind, haben das Herz an der richtigen Stelle. Wir müssen uns unserer Stärken bewusst sein, um unsere Ortsteile sowie die Stadt gemeinsam zu entwickeln. Unsere Gemeinde ist landschaftlich, kulturell sowie für Handel und Gewerbe sehr interessant. Unsere Schätze wie das Döllnitztal, der Hopfenanbau, der Obstbau, unser Kaolin oder der Wilde Robert müssen im Bewusstsein aller sein und stets auch überregional eingebettet werden. Ich möchte unter Einbezug professioneller Unterstützung von Unternehmern, Engagierten und Fördermittelgebern unsere Kulturlandschaft stärken und damit das bestehende Gewerbe nicht nur erhalten, sondern stabilisieren, fördern und Neues ansiedeln. Die letzten zwei Jahre haben auch deutliche Spuren hinterlassen. Wir müssen die Stadt so aufstellen, dass wir Aufgaben wie die Vereinsförderung und den Betrieb des Stadtbades abdecken können.

Johannes Ecke: Unsere Stadt Mügeln ist liebens- und lebenswert. Nahe an der A 14 liegt sie für Unternehmen sowie Berufspendler außerordentlich günstig. Ich habe die Verbindung zur Wirtschaftsförderung des Landkreises aufgebaut. Es ist mir wichtig, die Infrastruktur unserer Region weiterhin nach vorne zu bringen, um unsere Kleinstadt sowohl zur Gewerbeansiedlung, als Arbeitsplatz und gleichzeitig Lebensmittelpunkt interessanter zu machen. Mügeln ist in den letzten Jahren touristisch reizvoller geworden. Hier darf kein Stillstand eintreten. Unter anderem mit weiteren Rad- und Wanderwegen, der Stärkung der Döllnitzbahn sowie der Erweiterung der Angebote des Geoportals wird es gelingen, noch mehr Tagestouristen und Urlauber anzuziehen. Zur Attraktivitätssteigerung der Stadt werde ich gemeinsam mit den Nachbarkommunen weitere touristische Angebote gestalten.

Rico Winterlich: Die Verkehrsanbindung durch die Nähe zur A 14 und B 169, sowie die zentrale Lage zu den Großzentren Chemnitz, Leipzig und Dresden als Wohnstandort möchte ich attraktiver gestalten. Wir müssen Baugebiete ermöglichen und bestehende Substanz nutzen beziehungsweise umnutzen. Mügeln hat infrastrukturell alles zu bieten: Ärzte, Apotheke, Kitas, Schulen und Einkaufsmöglichkeiten. Ein Unternehmerstammtisch zur Vernetzung und Stärkung der Zusammenarbeit von regionalen Anbietern, damit sich Synergien entwickeln können. Dasselbe gilt für die Vereine, da es immer Überschneidungen gibt. Ebenfalls möchte ich die Zusammenarbeit der Schulen mit den hiesigen Firmen zur Fachkräftegewinnung fördern.

Die Defizite von Mügeln

Welche Defizite in Mügeln und seinen Ortsteilen gilt es zu beseitigen, damit die Stadt für Bewohner und ansässige Firmen attraktiv bleibt?

M ario Michaels: Mein Motto ist: Barrieren beseitigen für ein neues Miteinander! – Dies beinhaltet für mich Bürger, Vereine, Engagierte und Betriebe einzubeziehen, zu integrieren und ihre Ideen aufzugreifen. Das bedeutet mehr Mitbestimmung, Transparenz, Dialog – etwa durch Gründung eines Jugendparlamentes und wiederkehrende Einwohnerversammlungen mit deren Auswertung. Unsere Region benötigt eine professionelle Ausstattung der Feuerwehren. Zum Beispiel müssen seit Jahren die sichere Ausfahrt von den Gerätehäusern auf die Straße geprüft sowie ein Hubrettungsgerät (Drehleiter) erworben werden. Handlungsbedarf besteht bei dem Ausbau von Rad- und Wanderwegen. Oft sind es kleine Dinge, wie die Ausbesserung der Beschilderung dieser Wege. Wesentlich sicherer müssen die Radwege bei der Überquerung von Straßen gemacht werden. Schaffung von Radwegmarkierungen auf Straßen bieten Sicherheit und Orientierung für Alle.

Johannes Ecke: Zur Stadt Mügeln gehören 28 kleinere wie größere Ortsteile. Mit der Zentralisierung im vergangenen Jahrzehnt sind viele Dinge der Versorgung und Infrastruktur weggefallen. Ich denke da gerade an verschiedene Buslinien. Es ist mein Bestreben, die bestehenden Verbindungen zu erhalten. Mügeln muss als Drehkreuz zwischen den Landkreisen ausgebaut werden. Als weiteres Defizit sehe ich den Leerstand von Wohnungen und Häusern. Hier bietet die Stadtverwaltung Unterstützung, so dass Käufer oder auch Mieter gefunden werden können. Zudem gibt es Hinweise auf Fördermöglichkeiten, um die Wohnsubstanz zu erhalten oder sogar zu verbessern.

Rico Winterlich: Die Arbeiten des Breitbandausbaues weisen im Stadtgebiet nicht die gewünschte Qualität auf. Hier wird viel Geld investiert und dann sollte damit auch vernünftig umgegangen werden. Unsere Rathausverwaltung macht eine solide Arbeit. Auch an Brückentagen möchte ich eine teilweise Besetzung für unsere arbeitstätigen Pendler. Des Weiteren müssen wir uns der Problematik des langfristigen Hochwasserschutzes stellen. Einige Straßen sind in sanierungsbedürftigem Zustand. Der Winterdienst muss besser organisiert werden, besonders in den abgelegeneren Ortsteilen. Derzeit gibt es für Jugendliche kaum Möglichkeiten ,sich außerhalb der Vereine zu treffen, deshalb möchte ich Treffpunkte zum Beispiel in Form eines Jugendclubs schaffen.

Rezepte gegen Bevölkerungsschwund

Mügeln leidet wie andere Kleinstädte in der Region auch unter Bevölkerungsschwund. Welches Rezept haben Sie, diesen Trend zu stoppen?

Mario Michaels:

Die meisten wissen, dass ich mich seit vielen Jahren als Trainer in meiner eigenen Karateschule und im Verein für regionalkundliche Bildung mit Entwicklungsmöglichkeiten von Kindern und Jugendlichen befasse. Wertschätzung unserer Region ist der Schlüssel! Im Kern bedeutet das, dass Eltern, Schulen, Vereine und Firmen Möglichkeiten anbieten, damit sich die nächste Generation mit Ihrer Heimat identifiziert. Beispielsweise sind hier Angebote im Freien sowie der Ausbau und Erhalt von Jugendhäusern ernst zu nehmen. Hier müssen Ideen und Anregungen von Kindern, Jugendlichen, Eltern und Engagierten durch den Bürgermeister und das Landratsamt mit Jugendarbeiter*innen aufgearbeitet sowie zur Umsetzung gebracht werden. Weiterhin bietet unser Flächennutzungsplan Baumöglichkeiten auch für Familien wie aus Leipzig und Dresden, wenn es angeboten wird.

Johannes Ecke: Dass unsere Region den demografischen Wandel erlebt, ist jedem bekannt. Hier spielen der Wegzug in Folge von Ausbildung und Studium, das Angebot an Arbeitsplätzen wie auch die zunehmende Überalterung eine Rolle. Ich werbe ununterbrochen auf Rückkehrertagen, Messen und auf überregionalen Veranstaltungen für uns als Wohn- und Lebensmittelpunkt. Mit der Ausweisung von neuen Bauplätzen und der Schaffung von Möglichkeiten zur Ansiedlung neuer Firmen versuche ich, dem Trend entgegenzuwirken. Zusätzlich möchte ich die hervorragende Lage zwischen Leipzig und Dresden und den nahezu vollständigen Breitbandausbau betonen. Diese Kombination bietet einen bemerkenswerten Vorteil für die wachsende Nachfrage nach einem Leben auf dem Land und gleichzeitig guter digitaler Anbindung im Homeoffice.

Rico Winterlich: Den Rückgang der Bevölkerung (Saldo etwa minus 100) sehe ich als das größte Problem mit all seinen Auswirkungen für unser Gemeinwesen. Da Kinder bekanntlich unsere Zukunft sind, wurden bereits Anträge zur Prüfung der Kitaöffnungszeiten oder das Einführen eines Begrüßungsgeldes gestellt, welches im Stadtrat zweimal abgelehnt wurde. Ich persönlich unterstütze die Kitas, Jugendfeuerwehren und Vereine mit meiner Stadtratsaufwandsentschädigung. Pragmatische Lösungen konnten mit allen Beteiligten unter anderem bei dem Einsatz für die Buslinie Pommlitz/Remsa zur Schule erreicht werden. So muss es weiter gehen. Aus eigener Erfahrung in der Familie weiß ich um die Probleme der auf den Rollstuhl und Rollator angewiesenen Personen. Darum müssen barrierefreie Zugänge für die Teilhabe am Leben für unsere Senioren erweitert werden.

Radweg an der S 31

Was wollen Sie konkret unternehmen, um den Bau eines Radweges an der S 31 voranzutreiben?

Mario Michaels: Als ich 2019 mit der Initiativgruppe von der Grundschule in Neusornzig bis zum Stadtbad Mügeln radelte, war mir bereits klar, dass dieses Projekt Unterstützer mit lösungsorientiertem Denken benötigt. An erster Stelle müssen die Arbeitsvorgänge der Behörden geprüft werden und Transparenz gegenüber Bürger*innen hergestellt werden. Dies sollte auch im inhaltlich neu gestalteten Amtsblatt, welches wieder jedem Haushalt direkt zur Verfügung stehen muss, erscheinen. Dieses infrastrukturell wichtige Projekt muss ganz oben auf der Prioritätenliste eines Bürgermeisters stehen! – ständig muss nachgedrückt werden, damit der Entwicklungsprozess nicht stockt und der Bau des Radweges – auch bis nach Naundorf – endlich zur Umsetzung gebracht wird.

Johannes Ecke: Es ist bisher einiges in puncto Radweg an der S31 passiert. Nach einer Veranstaltung mit dem Ministerium, dem Landesamt, den Planern und der Bürgerinitiative wurde uns im Herbst 2021 die Variantenplanung vorgelegt. Aktuell läuft das Planfeststellungsverfahren, welches bis Mitte 2023 abgeschlossen sein soll. Dieser Prozess lässt sich nicht beschleunigen. Danach geht es in den Grunderwerb, die direkte Planung sowie Ausschreibung. Demzufolge wird der Bau frühestens Ende 2025 beginnen können. Dieses ambitionierte Ziel wollen wir halten und auf eine zügige Realisierung hinwirken.

Rico Winterlich:

Der Radweg zur S 31 ist besonders für die Schüler der Grundschule in Neusornzig, zum Erreichen des Gewerbegebietes als Arbeitsort und der Stadt zum Einkaufen, aber auch für touristische Ausflugsziele wie das Stadtbad von großer Bedeutung. Ich werde beharrlich weiter die Entscheidungsträger in Dresden und unsere Landtags- und Bundestagsabgeordneten von der Dringlichkeit des Baus überzeugen, indem ich selbst oder durch Mitglieder der betreffenden Ausschüsse Anfragen in Dresden und Berlin stellen lassen werde und auch unsere Verantwortlichen im Kreis auf die Wichtigkeit dieser Problematik aufmerksam machen.

Axel Kaminski und Frank Hörügel

Von OAZ