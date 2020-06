Sörnewitzer kritisiert kostenloses Busfahren nur in Oschatz

Sörnewitz/Oschatz

Einkäufe erledigen, sich auf einen Kaffee treffen oder einen kleinen Bummel genießen – wer will, kann seine Wege dafür kostenlos mit dem Oschatzer Stadtbus zurücklegen. Eine Aktion des Landkreises, der die Kosten dafür übernimmt und so mithelfen will, die Innenstädte weiter zu beleben. Die Möglichkeit, ohne zu bezahlen den Bus zu nutzen, gibt es noch bis zum 28. Juni. Allerdings gilt das Angebot eben nur für die Stadtverkehrszone. Und das ist es, was Ingolf Böhme aus Sörnewitz kritisiert.

Dorfbewohner fühlen sich benachteiligt

„Wir auf dem Dorf sind wieder einmal benachteiligt. Während Einwohner in der Stadt ohnehin viele Wege und Einkäufe zu Fuß erledigen können, sind wir immer auf das Auto angewiesen – und das auf unsere eigenen Kosten“, beschreibt er. Da sei es schon sehr ärgerlich, wenn er lesen müsse, dass der Landkreis den Städtern zwei Wochen lang die Stadtbusfahrten bezahlt.

Keine Förderung des ländlichen Raumes

„Alle reden immer davon, den ländlichen Raum zu fördern, aber getan wird nichts, stattdessen sind wir weiter abgeschnitten“, schimpft Ingolf Böhme. Die Innenstadt zu beleben funktioniere nur, wenn auch die Kaufkraft von den Dörfern hinzukommt. Er selbst fahre Auto, seine Frau dagegen sei nicht mobil und wie andere auch auf den öffentlichen Nahverkehr angewiesen – oder darauf, dass sie jemand mitnimmt. Man fühle sich total benachteiligt. „Sind wir auf dem Dorf etwa die Dummen?“

Tarifrechtliche Gründe für Begrenzung

Die Begrenzung der Aktion auf den Stadtverkehr hat Gründe: Der Stadtverkehrstarif lasse sich 1:1 abgrenzen und erstatten. Das ist notwendig, um Tarifrechte nicht zu verletzen, heißt es aus dem Landratsamt Nordsachsen. Im Moment gibt es einen solchen Stadtverkehr in Delitzsch, Bad Düben, Eilenburg, Torgau und Oschatz. Und deswegen findet genau dort die Aktion zur Wiederbelebung der Innenstädte und Rückgewinnung von Fahrgästen statt.

Auch S-Bahn und Regionalbusse nutzen

Außerdem würden die Stadtverkehre das jeweilige Mittelzentrum nicht nur für dessen Bewohner erschließen, da die Verbindung zu den Stadtverkehren Verkehrsmittel wie S-Bahnen oder Regionalbusse herstellen. Diese könnten während der Aktion innerhalb der jeweiligen Stadtverkehrszone ebenfalls kostenlos genutzt werden.

Touristisch interessantes Angebot

Interessant sei das Angebot auch aus touristischer Sicht, da viele Menschen, besonders aus den nahen Großstädten, gerade ihre Heimat und so auch Nordsachsen neu für sich entdecken, unterstreicht Landrat Kai Emanuel.

Die Gewerbetreibenden in den Mittelzentren, in Einzelhandel, Gastronomie oder auch Kulturbetriebe, hätten durch die Corona-Krise erhebliche Einbußen hinnehmen müssen. „Die Fahrgastzahlen in den Stadtbus-Linien sind infolge des Lockdowns auf 30 Prozent gesunken“, sagt er, „die Freifahrtaktion ist daher als Zeichen der Ermutigung und Ermunterung nach schwierigen Wochen zu sehen und nicht als langfristiges Instrument“.

Von Jana Brechlin