Solarstrom in der Oschatzer Region: Lohnt sich das noch?

Oschatz

Will man dem Wetterbericht glauben, dann werden wir nächste Woche Sonne satt bekommen. Glück für die Besitzer einer eigenen Solarstromanlage. Sie können dann an Stelle des preisintensiven Stroms aus dem Netz auf den eigenen Solarstrom zurückgreifen. Seit 2005 betreibt Michael Lohschmidt seine Firma Lohschmidt Solar & Energie GmbH. Eine Spezialausrichtung des Unternehmens ist die Installation von PV-Anlagen auf Wohn- und Geschäftsgebäuden.

Solarexperte Michael Lohschmidt Quelle: Hagen Rösner

Lohnt sich eine PV-Anlage auf dem Dach?

„Aus meiner Sicht auf jeden Fall, vor allem, wenn man den selbsterzeugten Strom sofort oder über eine Speicherung im eigenen Haushalt verbrauchen kann“, ist die eindeutige Antwort von Michael Lohschmidt. Wer auf seinem Dach eine Solaranlage installieren will, die ausschließlich ins öffentliche Netz einspeist, dem empfiehlt Lohschmidt scharf zu kalkulieren. Denn die Einspeisevergütung pro Kilowattstunde liegt derzeit, je nach Anlagengröße, um die sechs Cent. „Wer aber ein E-Auto hat oder sich eines anschaffen möchte und es mit eigenem Strom aufladen will, der kommt um eine eigene PV-Anlage nicht herum“, meint Lohschmidt. Voraussetzung ist natürlich, dass entsprechende Installationsflächen vorhanden sind.

Wie lang sind die Wartezeiten?

„Inzwischen verzeichnen wir verständlicherweise einen riesigen Kundenansturm. Auf gewisse Wartezeiten haben wir leider keinen Einfluss, da wir bei der Lieferung von Anlagenkomponenten, also Modulen oder Wechselrichtern, und auch bei den Anmeldeverfahren bei Versorgern auf Dritte angewiesen sind“, meint Michael Lohschmidt. Sein Bonus ist die regionale Verbundenheit. „Wir sind hauptsächlich hier in der Region oder in den angrenzenden Nachbarbundesländern unterwegs und versuchen, unsere Aufträge schnellstens abzuarbeiten“, sagt der Solarfachmann. Spannend bleibt für die Branche, wie sich die Liefersicherheit in den kommenden Monaten entwickeln wird.

Kann man der PV-Technik vertrauen?

„Es gibt inzwischen viele PV-Anlagen, die seit 20 Jahren Strom produzieren. Ich denke, die Technik ist zuverlässig und hat sich bewährt. Es hat in den letzten Jahren große Fortschritte gegeben, was die Modulleistung betrifft“, berichtet Lohschmidt. Sein Unternehmen verbaut mit Vorliebe Module eines deutschen Herstellers, der Firma Heckert Solar aus Chemnitz. „Für mich ist das günstig. Ich weiß, dass ich einen Ansprechpartner in der Nähe habe, auch wenn es um Fragen der Garantie geht.“

Wohin geht der Trend?

„Ich glaube, dass die Nachfrage nach Anlagen weiter steigen wird. Viele Leute wollen sich von den hohen Preisen abkoppeln und gleichzeitig Versorgungssicherheit haben. Der Ukrainekrieg beschleunigt die Entscheidungsfreudigkeit“, so Lohschmidt, der den gleichen Trend auch im Bereich der Solarthermie sieht.

Von Hagen Rösner