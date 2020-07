Sommerschule in der Oschatzer Region: Nur wenige Schüler nutzen Angebote

Oschatz

Sachsens Kultusminister Christian Piwarz ( CDU) hat die Idee ins Spiel gebracht: Schülern, die ihre wegen der Corona-Einschränkungen entstandenen Bildungsdefizite in den Sommerferien ausgleichen wollen, soll diese Chance geboten werden. Die Resonanz auf die Sommerschule fällt in der Region Oschatz unterschiedlich aus.

„Na klar machen wir mit“, sagt Kerstin Wasiak, Leiterin der Robert-Härtwig-Oberschule Oschatz. Da mit Ferienstart die Grundreinigung der Schule startet und alle Klassenzimmer ausgeräumt werden, soll die Sommerschule erst in der fünften Ferienwoche vom 17. bis 21. August täglich zwischen 9 und 11 Uhr angeboten werden. Haupt- und Nebenfächer stehen auf dem Programm. Die Schüler werden gebeten, sich für ihre Wunschfächer anzumelden. „Die Frage ist nun: Wie wird das Angebot angenommen?“, so Wasiak.

Die drei Oschatzer Grundschulen bieten laut Hauptamtsleiter Manfred Schade keine Sommerschule an. Da laut Kultusministerium an Grund- und Förderschulen seit 18. Mai wieder geregelter Unterrichtsbetrieb herrsche, werde kein „dringlicher Bedarf für ein Angebot in den Ferien gesehen“.

Am Oschatzer Thomas-Mann-Gymnasium wird den Klassenstufen 5 bis 11 das Angebot der Sommerschule ermöglicht, wie viele es nutzen, bleibt abzuwarten. „Wir orientieren uns dabei an der Vorgabe des Kultusministeriums und geben den Schülern in der zweiten und fünften Ferienwoche mehrere Möglichkeiten“, sagt Schulleiterin Marion Müller. Zusätzlich ist Schwimmunterricht in der ersten Ferienwoche möglich. Seit gut einer Woche sind die Angebote öffentlich auf der Internetseite der Schule einsehbar. „Ganz besonders freut es mich, dass wir neben den Pädagogogen des Kollegiums auch die Partner unserer Ganztagsangebote und die Kreismusikschule zur Bereicherung der Sommerschule gewinnen konnten“, so die Schulleiterin. Neben klassischer Nachhilfe und Vertiefung einzelner Lernfelder in mehreren Fächern ist somit Jazztanz und eine Natursafari (für die unteren Jahrgänge) möglich.

Nachholbedarf sieht die Schulleiterin in Sachen Kommunikation und Organisation des Angebotes. „So gut und richtig die Sommerschule für die Schüler ist, so kurzfristig musste die Umsetzung geschehen – mit offenen Fragen bei der Schülerbeförderung und der zusätzlichen Belastung der in den vergangenen Wochen ohnehin geforderten Kolleginnen und Kollegen.“

Die Frage der Schülerbeförderung zur Sommerschule stellt sich am Beruflichen Schulzentrum Oschatz gar nicht. Denn die Angebote werden hier ausschließlich digital zur Verfügung gestellt. „Damit entfällt die Präsenzpflicht für die Schüler, die das Angebot nutzen wollen“, so die stellvertretende Schulleiterin Sylvia Knott. Jeder Kollege habe für seinen Fachbereich Aufgaben via Lernsax, der sächsischen Bildungsplattform, hochgeladen. Nun steht es jedem Schüler frei, sich während der sechs Wochen Ferien zu beteiligen oder nicht.„Wir haben mit Lernsax während der coronabedingten Schließung gute Erfahrungen gemacht und knüpfen daran an“, so Knott.

An der Oberschule Wermsdorf können Kinder und Jugendliche in der ersten Ferienwoche die Sommerschule besuchen. „Wir haben das in der Lehrerkonferenz besprochen und uns darauf verständigt, dass wir dieses Angebot schaffen wollen“, sagt Leiterin Kerstin Krause. Ermöglicht wird dies in Kernfächern wie Deutsch und Mathematik, aber auch in Kunst oder Technik und Computer. „Teilweise soll die Sommerschule jahrgangsübergreifend stattfinden, in manchen Fächern wird aber auch klassenspezifisch unterrichtet“, so die Schulleiterin. Obwohl alle Familien per Elternbrief informiert wurden und das Angebot seit zwei Wochen auf der Internetseite der Schule ist, sei der Rücklauf überschaubar. „Bisher ist der Nachfrage recht gering“, hat Kerstin Krause festgestellt.

Die Goetheschule in Mügeln bietet ebenfalls in den Ferien Unterricht an, auch hier wurde ein Elternbrief dazu verschickt. „Wir haben auch schon die Rückläufe von den Schülern: Vielleicht zehn Prozent nehmen das in Anspruch“, beschreibt die stellvertretende Schulleiterin Nicole Große. Für die, die sich angemeldet haben, finde der Unterricht in der fünften Woche verbindlich in Zeitfenstern von drei bis vier Stunden statt. Vor allem die Prüfungsvorbereitung der 9. und 10. Klassen soll dabei im Vordergrund stehen, allerdings fächerübergreifend. „Wir haben versucht, das ein bisschen breit zu fächern – die Kollegen, die keinen Urlaub eingereicht hatten oder nicht fahren, konnten Angebote machen“, sagt sie auf unsere Anfrage.

