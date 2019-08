Oschatz

Die FDP trotzte gestern dem Regen und ging auf Sommertour. Ihre Station am Altmarkt machten die Mitglieder des Landesverbandes allerdings ohne die angekündigten Testfahrten mit dem Elektro-Roller. Das sei bei dieser Witterung schlicht zu gefährlich und obendrein auch nicht auf allen Marktplätzen möglich – wegen des Pflasters. Ansonsten hatten die Liberalen ihr Wahlkampfprogramm für den Landtag sowie eine Brille im Gepäck, mit der eine virtuelle Realität simuliert werden kann. Letzteres probierte der Oschatzer Bernd Bergmann zwar aus, sein eigentliches Ansinnen war aber die Elektromobilität. „Ich habe schon ein Elektrofahrrad und habe Fragen zu einigen Details des Elektrorollers. Hier bekomme ich heute mit Sicherheit eine Antwort“, so der Senior, der vor einiger Zeit aus Chemnitz herzog. Bis zur Landtagswahl kommt die FDP übrigens voraussichtlich noch vier Mal nach Oschatz: Am 16. und 27. August von 9 bis 11 Uhr sowie am 20. und 30. August von 13 bis 15 Uhr.

Von Christian Kunze