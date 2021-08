Sonntag der Diakonie – Vereine sind an der Marienkirche Altmügeln

Torgau/Oschatz

Sachsenweit wird am Wochenende der Sonntag der Diakonie begangen. Das Diakonische Werk Oschatz – Torgau, dessen Träger die beiden Diakonie-Vereine Oschatz und Torgau sind, wird diesen Tag in und um die St. Marienkirche Altmügeln begehen. Den Auftakt dazu gibt ein Gottesdienst um 14 Uhr im Gotteshaus. Anschließend gibt es Gelegenheit, das Diakonie-Cafe zu besuchen. Außerdem stellt sich die Diakonie mit all ihren Angeboten vor. Kinder sind im Spielland mit Hüpfburg willkommen. OAZ sprach vorab mit dem Geschäftsführer Gernot Dörfel des Diakonischen Werkes.

Wo liegen derzeit die Schwerpunkte der Diakonie Oschatz -Torgau?

Unsere diakonische Tätigkeit konzentriert sich nach wie vor zum einen auf den Betrieb unseres Seniorenpflegeheimes Helene-Schweitzer in Oschatz sowie auf unsere Kindertagesstätte „Sonnenschein“ in Torgau, und zum anderen auf unsere Beratungsangebote. Auch, oder gerade besonders, in der momentanen Zeit der pandemiebedingten Lebensumstände der Menschen sehen wir unsere Beratungs- und Unterstützungsangebote in den Bereichen der Suchtberatung, Jugendhilfe, Lebensberatung oder auch der Angebote für chronisch psychisch Kranke sowie die Hospizarbeit von immenser Bedeutung.

Wie groß ist das Diakonische Werk Oschatz - Torgau derzeit?

Trotz der Wirren der letzten Monate, ja Jahre, konnten wir unser Diakonisches Werk Oschatz-Torgau und unsere Tätigkeitsfelder weitgehend stabil halten oder gar ausbauen. Derzeit beschäftigen wir rund 145 Mitarbeiter, die neben den bereits oben aufgeführten Bereichen auch in den Bereichen der Schwangerenberatung, der Schulsozialarbeit, des Jugendmigrationsdienstes, der Kirchenbezirkssozialarbeit oder auch der Erweiterten unabhängigen Teilhabeberatung tätig sind.

Welche Besonderheiten kennzeichnen das hiesige Diakonische Werk?

Getreu unserem Motto „Gemeinsam Wege gehen“ sehen alle unsere Mitarbeiter es als Ihre Kernaufgabe an, für die Menschen da zu sein und Ihnen zu helfen wo es möglich ist, ohne Vorbehalte und konfessionsunabhängig, um diesen Menschen Wege zu eröffnen, die sie voranbringen oder auch ans Ziel gelangen zu lassen.

Gibt es Neues aus ihrem Werk?

Eine große neue Aufgabe, der wir uns derzeit widmen, ist der Ausbau unserer Inklusionsabteilung „DiaInklusion“. Hier versuchen wir zum einen Menschen mit und ohne physische oder psychische Behinderung eine Anstellung zu ermöglichen und uns als Träger zusätzliche Tätigkeitsfelder zu eröffnen zum Beispiel in den Bereichen der Hausmeister- und Reinigungsdienstleistungen, der Grünflächenpflege oder auch kleinerer Bau- und Baunebenleistungen. Wir hoffen das wir dieses Projekt in nächster Zeit weiter voranbringen können.

Von Bärbel Schumann