Marokko/Ganzig

Die Weltreise von Sophie Jähnigen aus Ganzig ist vorbei. Bevor die junge Frau wieder in das Flugzeug Richtung Heimat stieg, hat sie einen letzten Stopp in Marokko eingelegt. Davon berichtet sie heute an dieser Stelle:

Es stinkt! Dennoch, der seltsame Geruch gemischt aus Taubenkot, Urin, Schweiß und Verwesung ist noch auszuhalten. Zu unserem Glück ist es heute ein etwas trüber Tag und nur mäßig warm. An heißen Tagen muss es hier, im Gerberviertel von Fes, kaum auszuhalten sein. Die schwer arbeitenden Männer stehen in rundgemauerten Löchern hüfthoch in einer dreckigen Brühe und trampeln auf dem darin befindlichen Leder herum. So wird es zunächst gegerbt, dann getrocknet und abschließend gefärbt.

Man ist stolz auf die traditionellen Methoden und auf den Verzicht von moderner Chemie. Die fertigen Leder-Produkte kann man dann in allen Farben auf dem Souk von Fes kaufen.

Tolle Orte zum Verlaufen

Souks gibt es in Marokko nahezu in jeder Stadt, in jedem Dorf. Es ist der zentrale Markt, das Herz einer Stadt und spiegelt gleichzeitig auch irgendwie die Seele des Landes wieder. Die Verkaufsstände schlängeln sich durch enge Straßen und Gassen. Ein toller Ort um sich zu verlaufen, Menschen zu beobachten und voll bepackte Esel zu bestaunen. Ich nehme das Tempo raus und lasse mich treiben.

Ankommen in Oase der Ruhe

Nach der Eindrucksexplosion in Indien, erscheint mir Marokko wie eine Ruheoase. Wahrscheinlich auch, weil hier außerhalb der Großstädte die Straßen nahezu leer sind. Gemeinsam mit einer Freundin miete ich ein Auto. Für eine Woche erkunden wir den Norden des Landes. Wir verlieben uns in die Architektur, die Ornamentfliesen und die auffälligen Farbanstriche. Gestoppt werden wir nur von der Polizei. „Habe ich etwas falsch gemacht, war ich zu schnell?“ frage ich mich noch, bevor ich mit klopfendem Herz die Scheibe herunterlasse.

Geplauder mit der Polizei

Dem Polizisten scheint mein Fahrverhalten jedoch ziemlich egal zu sein. „Hallo, wie geht’s?“ beginnt er das Gespräch. Ein kurzer Small-Talk, das war‘s. Etwas irritiert fahren wir weiter. Auch als ich die folgenden zwei Wochen alleine unterwegs bin, werde ich noch zwei Mal gestoppt. Immer nur zum Plaudern. Nicht ein einziges Mal musste ich meinen Führerschein vorlegen oder mich ausweisen. Von anderen Reisenden weiß ich aber, dass nicht alle so glimpflich davonkommen. Da werden auch schnell mal 400 bis 500 Dirham – das sind 40 bis 50 Euro – fällig. Handeln ist aber selbst bei der Polizeikontrolle Pflicht. Wer gut ist, kommt auch schon mit zehn Euro davon.

Von Schnee überrascht

Währenddessen fahre ich immer weiter in den Südosten des Landes und die Landschaft wird Kilometer für Kilometer karger. Eine besondere Herausforderung für meinen Fiat 500 wird die Überquerung des Atlasgebirges. Hatte mir meine Karten-App nicht eine Bundesstraße angezeigt? Tatsächlich ist es eher ein Slalomparcours um zum Teil kraterartige Schlag- und Wasserlöcher und mit Schnee hatte ich auch nicht gerechnet.

Feuer neben dem Bett

Irgendwie schaffe ich es trotzdem und werde am Ende des Tages mit einem kleinen Ofenfeuer direkt neben meinem Bett und einer hausgemachten Tagine (marokkanischer Tontopf mit kegelförmigem Deckel) mit Gemüse und Hühnchen belohnt. Schon mal ganz lecker, aber nach drei Wochen ohne wirkliche Alternativen bin ich geheilt und auch etwas enttäuscht von der so häufig gelobten Küche in Marokko.

Eier als Dank

Weiter geht es mit meinem Flitzer durch Schluchten und vorbei an beeindruckenden Kasbahs (Lehmburgen). Mit einer Hand halte ich dabei die vier Eier fest, die auf meinem Beifahrersitz herumkullern. Eine Frau hatte sie mir zum Dank gegeben, weil ich sie mitgenommen hatte. Es gibt kaum Straßenabschnitte, an denen nicht Marokkaner auf eine Mitfahrgelegenheit hoffen. Da die Männer hier jedoch, für meinen Geschmack, etwas zu sehr in Flirtlaune sind, habe ich mich dazu entschlossen, lediglich Frauen mitzunehmen.

Zum Schluss: Auf in die Sahara

Und was fehlt jetzt noch? Ein Ausflug in die Sahara darf bei einem Marokkobesuch natürlich nicht fehlen. Auf einem Dromedar – auch als einhöckriges oder arabisches Kamel bezeichnet – geht es einmal fünf Kilometer quer durch die Wüste mit Übernachtung im Zelt. Und auch wenn ich mir das Ganze vielleicht etwas einsamer vorgestellt hatte, so sind die Weite und die Stille der Sahara trotzdem beeindruckend. Über gelegentliche Quad-Fahrer und die 20 anderen Kamelkarawanen muss man nur großzügig hinweg blicken. Dennoch ein gelungener Abschluss und ein aufregendes letztes Highlight.

16 Monate und 15 Länder liegen hinter mir. Es geht nach Hause. Etwas ungläubig schaue ich zurück und etwas aufgeregt schaue ich auch nach vorn. Aber eine Erkenntnis ist geblieben: Alles ist möglich!

Von lvz