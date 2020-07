Wermsdorf

Immer weniger Niederschläge und heiße Sommer hinterlassen Spuren. Auch mit Blick auf die Gewässer der Region: Deutlich sind hier vor allem sinkende Pegelstände. Die Wermsdorfer Gemeinderätin Barbara Scheller ( Bündnisgrüne) ist als Liptitzerin auch Anwohnerin der Döllnitz und beobachtet die Entwicklung mit Sorge.

Qualität des Wassers leidet

Sie berichtet von einer Erwärmung des Wassers, die sich auch auf die Qualität auswirkt. So seien Ablagerungen an Staudämmen und Uferbereichen zu beobachten. Um der Entwicklung Einhalt zu gebieten, regt sie an, im Herbst auf das jährliche Ablassen des Döllnitzsees zu verzichten.

Anzeige

Blick auf die Talsperre Döllnitzsee bei Wermsdorf. Quelle: Manuel Niemann

Weitere LVZ+ Artikel

Horst- und Döllnitzsee hätten aktuell einen deutlich niedrigen Wasserstand. Bei letzterem liege der Pegel derzeit drei Meter unter dem Stauziel. „Ich befürchte, dass nach dem turnusgemäßen Abfischen in diesem Jahr sich die Wasserbestände im nächsten Jahr dramatisch verringern“, so die Liptitzerin. Neben der Bedeutung für die Fischerei hätten die Gewässer auch wichtige Funktionen für die Wasserrückhaltung, als Schutzgebiet und für den sanften Tourismus in der Region.

Niedrigwasser-Trend setzt sich fort

Die Landestalsperrenverwaltung (LTV) bestätigt, dass die Gewässer in der Region weniger Wasser führen: „Mit den beschriebenen Beobachtungen setzt sich der Niedrigwasser-Trend der letzten Jahre fort.“ Bei ausbleibenden Niederschlägen rechne man damit, dass ihre Pegel tendenziell weiter sinken, so Patricia Zedel von der LTV.

Blaualgen machen sich breit

Das hat bereits Folgen, wie Untersuchungen zur Wassergüte, die alle zwei Jahre stattfinden, ergeben haben. „Die letzten Untersuchungen der Landestalsperrenverwaltung im Jahr 2019 zeigten, dass sich die Wassergüte im Vergleich zu den Vorjahren verschlechtert hatte“, informiert die Sprecherin. So habe man verstärkt die Bildung von Blaualgen beobachten können. Die nächsten Proben an den Seen der Region sind im kommenden Jahr vorgesehen.

Grundwasserspiegel sinkt ebenfalls

Die Beobachtungen des Landratsamtes decken sich mit denen der Landestalsperrenverwaltung. „Die niedrigen Pegelstände sind Auswirkungen der seit langem anhaltenden Trockenheit. In den vergangenen zwei Jahren ist der Grundwasserspiegel im Landkreis im Schnitt um einen Meter gesunken“, bestätigt Antje Brumm, die Leiterin des nordsächsischen Umweltamtes. Das habe generell Auswirkungen auf die Gewässer wie auch auf den Horstsee und den Döllnitzsee sowie die Zu- und Abflüsse. Für das Aufstauen von Gewässern oder für eine Wasserentnahme seien entsprechende Wasserrechte zu beantragen, macht sie deutlich. Und bei der Vergabe von Wasserrechten werden die Belange von Oberliegern und Unterliegern mit betrachtet.

Abgabemenge an Döllnitz ist festgelegt

Schnelles Gegensteuern ist offenbar nicht möglich. So gebe es keine Maßnahmen zur Wassergütesteuerung, teilt die Landestalsperrenverwaltung auf Anfrage mit. „Aus der Talsperre Döllnitzsee erfolgt eine wasserrechtlich festgelegte Mindestwasserabgabe in die Döllnitz“, erklärt Sprecherin Patricia Zedel. Das jährliche Ablassen erfolge aus fischereiwirtschaftlichen Gründen.

Diskussion anstoßen

Sie könne sich vorstellen, dass ein zeitweiliges „Fischen ohne Stöpselziehen“ helfen könne, damit sich die Wasserstände wieder normalisieren, meint Gemeinderätin Barbara Scheller. Ihr gehe es nicht um Schuldzuweisungen, versichert sie. „Ich möchte eine Diskussion anstoßen und hoffe, dass wir eine Lösung finden, wenn alle Beteiligten an einen Tisch kommen“, so die Liptitzerin.

Von Jana Brechlin