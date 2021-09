Sornzig: Orgel der Martin-Luther-Kirche hat Sanierungsbedarf

Sornzig

„Es ist höchste Eisenbahn“, beschreibt Kantorin Sigrid Schiel den Zustand der Orgel in der Martin-Luther-Kirche in Sornzig. Diese sei nach mehr als zwanzig Jahren sanierungsbedürftig. „Es ist auch sehr viel verschmutzt, man sieht das hier“, sie zeigt nach oben, „durch die Risse in der Decke. Da bricht viel in die Orgel ein.“ Neben Dreck gebe es auch Verschleiß: Stellen, die anfangen zu schimmeln, gebe es wie in jeder Orgel; der mit Ziegen- oder Schafsleder bespannte Balg sei zwar noch ganz gut, aber an anderen Stellen werde es spröde.

„Es gibt auch einen leichten Holzwurmbefall, das ist alles schon so, dass man sagt: ‚Das geht schon noch.’ Aber man weiß nicht, wie das in fünf Jahren aussieht.“ Im Zweifel könnte der Zersetzungsprozess ganz schnell gehen. „Und verstimmt ist sie natürlich auch. Das merkt man schon, dass da Ausfälle da sind.“ Davon gebe es noch nicht viele, was erstaunlich sei, da fast alles noch im Original vom Orgelbauer Trampeli erhalten sei.

Ihr täglicher Newsletter aus Oschatz Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Oschatz direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Orgel seit 1810 im Einsatz

Johann Gottlob Trampeli, in zweiter Generation Orgelbauer, hatte sie von 1808 bis 1810 gebaut. „Sie wirkt von der Zeit her schon ein bisschen in die Romantik rein, ist aber ein Instrument, das nach dem Vorbild Silbermanns gebaut ist“, beschreibt Schiel. Zu dieser Zeit seien Orgeln eigentlich schon anders gebaut worden, Johann Gottlob Trampeli orientierte sich aber an dem Vorbild Gottfried Silbermanns, obwohl keiner seiner Familie bei dem Orgelbauer, der als der bedeutendste in Mitteldeutschland im Barock gilt, gelernt oder gearbeitet hatte. Dadurch wirke die Orgel älter als sie eigentlich sei, sagt Schiel.

„Es ist noch eine mechanische Orgel, das heißt, der ganze Weg von der Taste bis zur Pfeife ist alles mechanisch, nicht pneumatisch.“ Auch sei sie etwas höher gestimmt, weshalb manche Tonart auf ihr nicht gut klinge. Dafür habe sie viel „Grund“, wirke urwüchsig, beschreibt sie ihren Klang und eine Eigenheit:

„Es ist eine alte Orgel, die klappert. Hier ist alles eckig und kantig und das ist auch das Schöne“, schwärmt sie. Zuletzt wurde sie nur zu den Gottesdiensten gespielt. „Ansonsten wenn Anlässe sind, wie Hochzeiten, Trauerfeiern, Taufen und Konzerte.“ So sei das Silvesterkonzert immer gut besucht oder auch wenn eine Ausstellung in der Kirche öffne, erklinge sie.

Kantorin Sigrid Schiel möchte die alte Orgel in Sornzig erhalten. Quelle: Manuel Niemann

1998 zuletzt generalüberholt

Zuletzt wurde die Orgel 1998 generalüberholt, allerdings seien damals vermutlich aufgrund mangelnden Geldes wohl nicht alle Arbeiten erfolgt. „Sie ist nicht in einem schlechten Zustand, aber dadurch, dass sie so wertvoll ist, möchte man auch nicht den Punkt übergehen, an dem es anfängt, schlimm zu werden.“ Je später Maßnahmen ergriffen werden, desto teurer würden die, sagt Schiel. „Aber wenn man es noch zehn Jahre lässt, wird es einfach nicht besser.“

Fördermittel für die nun notwendige Sanierung könnten in sechsstelliger Höhe aus dem Denkmalschutz-Sonderprogramm fließen, ein entsprechender Antrag muss jetzt im Herbst gestellt werden. Drei Kostenvoranschläge hatte die Gemeinde bereits eingeholt, einen vierten in Auftrag gegeben, geeignete Firmen, die den Großauftrag übernehmen könnten nicht so leicht zu finden.

80.000 bis 140.000 Euro veranschlagten die bislang. Sollte es mit der Förderung nicht klappen, werden Abstriche notwendig sein, auch wenn die Landeskirche sich beteilige. Im nächsten Frühjahr falle allerdings erst eine Entscheidung, Baubeginn wäre demnach erst im Sommer je nach Auftragslage der Orgelbauer.

Die Trampeli-Orgel in der Sornziger Martin-Luther-Kirche. Quelle: Manuel Niemann

Gutachten klärt Sanierungsbedarf

Am Anfang stehe dafür eine Bestandaufnahme: Ein Orgelsachverständiger der Landeskirche erstelle ein Gutachten, in welchem Zustand sich die Orgel befinde und was unbedingt gemacht werden müsse: „Das sind meistens Leute, die nicht nur Kantoren sind, sondern richtig viel Ahnung haben und mit Orgelbau richtig viel zu tun haben.“

Nach dem Gutachten richte sich dann der beauftragte Orgelbauer. Die Orgel werde dafür regelrecht zerlegt und gesäubert. „Das ist schon immens, was dann an Innenleben herausgeholt wird“, sagt Schiel. Meist Arbeiten für den Winter in der Werkstatt, wenn es in den Kirchen ohnehin zu kalt werde, anderes gehe nur im Sommer, weil alte Kleber und Kleister die Temperaturen brauchten.

Von Manuel Niemann