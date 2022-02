Sornzig bereit für die neue Sächsische Blütenkönigin

Sornzig

Am 7. und 8. Mai soll wieder Blütenfest in Sornzig gefeiert werden. Gleichzeitig wird an diesem Wochenende auch wieder die Sächsische Blütenkönigin gekürt. Organisatorin Kerstin Helbig spricht über einen Neustart und neue Partner beim Fest.

Stillstand als Chance begriffen

Die Aufrufe an Kreative und Heimwerker aus der Region lässt darauf schließen, dass Sie als Organisatorin dem Fest eine neue Ausrichtung geben möchten. Weshalb?

Die konzeptionelle Vorbereitung und die detaillierte Organisation liegen diesmal nicht nur bei mir. Der Heimatverein Sornzig und der Förderverein „Sächsisches Obstland“ arbeiten tatkräftig mit. Gemeinsam haben wir versucht, es als Chance zu begreifen, dass wir zwei Jahre Zeit hatten, über das Konzept des Blütenfestes nachzudenken. Jetzt geht es darum, einen Neustart hinzulegen.

2019 wurde in Sornzig beim Blütenfest die letzte Sächsische Blütenkönigin gekrönt. Antje I. , im wirklichen Leben Antje Uhlig, wird den Sächsischen Obstanbau als 23. Sächsische Blütenkönigin präsentieren. Als Blütenprinzessin steht ihr Elisabeth Geithel aus Schmölln zur Seite. Quelle: Bärbel Schumann

Was kann und muss besser werden?

Es ist ein offenes Geheimnis, dass es bei vorangegangenen Blütenfesten neben ausgelassener Freude immer wieder Beschwerden gab: über Vermüllungen im Ort, Vandalismus und Lärm. Wenn wir davon ausgehen, dass auch im Mai noch Hygiene- und Abstandsregeln in Kraft sind, wird es die Kombination aus Menschenmassen – egal, welchen Alters – Alkohol und Tanzveranstaltung nicht geben können. Außerdem möchten wir das Fest gern regionaler ausrichten. Natürlich freuen wir uns darauf, dass die Besucher nicht nur aus Sornzig, Mügeln oder den unmittelbar benachbarten Orten hierher kommen. Aber sie sollen beim Blütenfest regionale Besonderheiten kennenlernen können. Deshalb wollen wir beim Markttreiben nicht kommerzielle Angebote von irgendwo im Fokus haben, sondern Leute, die hier in der Region etwas produzieren oder kreativ tätig sind. Im Idealfall unterbreiten sie ihren und unseren Besuchern Mitmachangebote.

Gibt die Region da ein breites Angebot her? Oder muss man diesen Begriff sehr weit fassen?

Als grobe Abgrenzung würde ich einen 50-Kilometer-Radius um Sornzig ziehen, um den Begriff Region einzugrenzen. Und ja, hier gibt es viele Möglichkeiten und schon eine Reihe von Zusagen. Ich denke da an Die Sornziger Wilde, die Marmelade und Brotaufstriche aus Früchten, die hier wachsen, herstellen und anbieten. Gern gesehen ist auf unserem Regional- und Kreativmarkt jeder, der etwas aus seinem Garten, seiner Küche oder seiner Hobbywerkstatt anbieten möchte. Sicher ist bereits, dass ein Mittelalterverein vor Ort sein wird, bei dem sich die Gäste an einer Schatzsuche beteiligen oder im Bogenschießen ausprobieren können.

Die Tatsache, dass sie einen Aufruf gestartet haben, um für die Teilnahme an diesem Regionalmarkt zu werben, zeigt, dass noch ein paar Wünsche offen sind…

Unser größter Wunsch ist, dass hier nicht nur vier, fünf Buden mit Ausschank und gastronomischen Angeboten auf dem Platz stehen. Das ist schonmal gesichert. Nicht sicher bin ich mir, welche Ressourcen in der Region noch so schlummern. Nach den bisherigen Kontakten vermisse ich noch jemanden, der selbst Kleidung näht und hier anbieten möchte. Ich denke, dass es so etwas bestimmt gibt. Ich suche auch noch einen (Hobby-)Imker, Töpfer oder eine Schnapsbrennerei.

Zünftige Musik gehört zum Programm des Blütenfestes. Quelle: Bärbel Schumann

Welche Rolle werden beim neuen Blütenfest die Blütenkönigin und die Musik spielen?

Die Jury wählt die Blütenkönigin am 4. Mai aus. Bei uns auf dem Fest wird sie dann der Öffentlichkeit vorgestellt und gekrönt. Das ist für den Sonnabend geplant. An diesem Tag hat dann auch Schlagersängerin Maja-Catrin Fritzsche ihren Auftritt in Sornzig. Am Abend ist ein Lampionumzug geplant , der von einem Spielmannszug begleitet wird. Von 19 bis 22 Uhr gibt es dann Livemusik mit Rock und Pop. Musikalisch eröffnen die Jahnataler beim Frühschoppen das Programm am Sonntag. Ab 13.30 Uhr gibt der Döllnitztalchor bei uns sein Muttertagskonzert. Musik gibt es sicher auch, wenn Hort und Kita am Sonnabendnachmittag ein Programm aufführen würden. Darüber, ob und wie das möglich sein wird, verhandeln wir gerade noch.

Händler und Kreative können sich für das Blütenfest über: geoportal@stadt-muegeln.de und www.stadt-mügeln.de anmelden. Über diese Kontakte kann man auch Interesse für das Mügelner Stadtfest am 20. /21. August bekunden.

Von Axel Kaminski