Sornziger Kanalbau wird teurer

Glossen

Zur ersten Beratung in diesem Jahr haben sich die Mitglieder der Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes Oberes Döllnitztal am Montag getroffen. Ein Thema auf der Tagesordnung: der Kanalbau in Sornzig.

Baustellen gehören seit 2017 zum Alltag

Seit März 2017 gehören in Sornzig Baustellen an Straßen zum Alltagsbild. Grund dafür sind Kanalbauarbeiten des Abwasserzweckverbandes (AZV) Oberes Döllnitztal, um Teile des Ortes an eine Gruppenkläranlage anzuschließen. Für alle anderen Haushalte beziehungsweise Grundstückseigentümer kam nur der Bau einer vollbiologischen Kleinkläranlage in Frage.

Termindruck bis Jahresende

Inzwischen ist die Gruppenkläranlage seit Dezember 2018 in Betrieb und für 128 Einwohner ausgelegt. Die ersten Haushalte und Grundstücke sind angeschlossen. Doch noch nicht alle, denn die Kanalbauarbeiten verzögerten sich auf Grund von Problemen im Bereich des zweiten und dritten Bauabschnittes. Aber bis Ende Dezember muss der Kanalbau abgeschlossen werden, weil nur bis dahin die Genehmigung zum Abschluss des Vorhabens reicht. Zudem wird das Gesamtvorhaben teurer.

Firma HTB Schmidtgen bekommt Auftrag

Den Mitgliedern lag deshalb eine Beschlussvorlage zur Bestätigung des dritten Nachtrages zum Kanalbau im zweiten Bauabschnitt in Höhe von 23 674 Euro vor. Die mit den Arbeiten beauftragte Firma HTB Schmidtgen GmbH hatte bei der Ausschreibung das wirtschaftlichste Angebot pauschal abgegeben. Bei den Bauarbeiten machten sich jedoch durch die Bodenverhältnisse Mehraufwendungen notwendig.

Gründe für höhere Kosten

Martin Miklaw vom baubegleitenden Ingenieurbüro nannte die Gründe: Bauunterbrechung bis zum Einbau der Kläranlage, eine Projektanpassung während der Bauphase, erhöhte Zahl der Handschachtungen wegen sehr hohen Bestandes an Medienleitungen, die zudem in den Plänen nicht immer korrekt eingezeichnet waren. Außerdem machten sich Mehraufwendungen auf Grund des hohen Grundwasserstandes und von Ausbrüchen des Packlagers unter der Straße notwendig. Zur Grundwasserabsenkung musste zudem ein Brunnen angelegt werden. Die Auftragssumme erhöhte sich so auf 391 553 Euro. Die anwesenden Mitglieder stimmten dem zu. Da der Nachtrag der Verbandsversammlung erst nach Abschluss der Arbeiten vorlag, kritisierten Mitglieder wie Gotthard Deuse ( FDP), dass künftig Nachträge vor Abschluss der jeweiligen Bauarbeiten anzuzeigen sind.

Sechs Wochen für Restarbeiten nötig

Martin Miklaw informierte die Anwesenden zum aktuellen Stand. Um den dritten Bauabschnitt vollenden zu können, müsse noch ein rund 250 Meter langes Stück Kanal gebaut werden. Das sei derzeit nicht möglich, da diese Straße auf Grund anderer Bauarbeiten zur Zeit einzige Zufahrt zu einem Handwerksbetrieb sei. „Bis Mitte April wird das so sein.“ Rund sechs Wochen würden für diese Restarbeiten benötigt. Nach Rücksprache mit der bauausführenden Firma ADW werde eingeschätzt, dass im April hier begonnen werden könne, so Miklaw. Vorausgesetzt, die Witterung lasse das zu.

Von Bärbel Schumann